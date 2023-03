Bagnaia had problemen in slotfase Portugese GP: "Geen grip meer"

Francesco Bagnaia is uitermate sterk aan het MotoGP-seizoen 2023 begonnen. De Italiaan stormde zaterdag naar de overwinning in de sprintrace en zegevierde zondag opnieuw. Hierdoor bedraagt zijn voorsprong al twaalf punten op de nummer twee in de WK-stand Maverick Viñales.

De Ducati-coureur nam zondag in de tweede ronde de leiding over, nadat hij de race als tweede was gestart. Vervolgens kreeg Bagnaia behoorlijk wat tegenstand van Viñales. Een late aanval van de Aprilia-rijder zorgde ervoor dat het verschil aan de finish slechts 0.687 seconde was. Het leek erop dat de titelverdediger zijn snelheid richting het einde onder controle had, maar de Michelin-banden bleken er behoorlijk slecht aan toe na de race.

"Ik zag dat het gat kleiner werd, maar probeerde er niet al te veel aan te denken", zegt Bagnaia. "Ik wilde niet nog meer pushen, want dan zou ik met de achterband in de problemen komen. Ik probeerde zo consistent mogelijk te zijn en elke ronde een beetje sneller te gaan. Dat werkte. Na vijftien, zestien ronden was Maverick weer aan het pushen, dus dat moest ik ook weer doen. In de laatste twee ronden had ik totaal geen grip meer, maar alles pakte goed uit. Ik controleerde en forceerde."

Bagnaia is de eerste coureur sinds Jorge Lorenzo in 2016 die als regerend kampioen de eerste race van het seizoen wint. Toch ervoer hij tijdens de race geen druk als titelverdediger. "Ik heb daar serieus geen moment aan gedacht", vervolgt hij. "Natuurlijk wil ik winnen om weer kampioen te worden, maar ik weet zeker dat dit een flinke uitdaging gaat worden door de mannen van Aprilia en de andere Ducatisten. We moeten met beide benen op de grond blijven en hard werken."

Enea Bastianini, Bagnaia's nieuwe teamgenoot, deed zondag niet mee. Hij liep een gebroken schouder op na een crash met Luca Marini in de sprintrace. De Italiaan mist ook het treffen in Argentinië.