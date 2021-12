Bagnaia merkt positieve veranderingen op binnen MotoGP

Het seizoen 2021 was het beste seizoen dat Francesco Bagnaia tot dusver afwerkte in de MotoGP. De Ducati-rijder won vier races en eindigde achter kampioen Fabio Quartararo op de tweede plek in het WK. De Fransman pakte de titel twee races voor het einde al en dus ontbrandde er nooit een echt stevige strijd om de titel. Wel toonden Bagnaia en Quartararo gedurende het hele seizoen respect richting elkaar. Nadat de Italiaan in leidende positie onderuit ging in Misano en zijn rivaal daardoor de titel veilig kon stellen, was hij de eerste die de Yamaha-rijder feliciteerde met zijn wereldtitel.

Het onderlinge respect tussen de titelkandidaten lijkt typerend voor de nieuwe generatie, die maar voor weinig controverse zorgen. Dat was in het verleden wel anders, want bij onder meer Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Marc Marquez, Casey Stoner, Sete Gibernau en Max Biaggi was er af en toe sprake van een scherpe rivaliteit, zowel op als naast de baan. Tegenwoordig lijkt daar geen sprake meer van. “Ik denk dat onze sport verandert, want jaren geleden was dit niet zo”, erkende Bagnaia in de podcast Tank Slappers van Motorsport.com. “Dit is denk ik een geweldige bladzijde voor onze sport, want respect is altijd het belangrijkste. En meer dan ooit heb ik het gevoel dat dit ook het geval is.”

Ook binnen het team van Ducati merkte Bagnaia op dat er een prettige sfeer hangt. De samenwerking met teamgenoot Jack Miller verloopt uitstekend en de Australiër was bereid om in de slotfase van het seizoen zijn eigen kansen op te offeren als hij Bagnaia daarmee kon helpen. “We hebben een geweldig iets gecreëerd in de pitbox, want de sfeer is erg kalm. We werken veel samen en dat helpt ons enorm met ons werk”, aldus Bagnaia. “Soms probeerde hij een andere band en probeerde ik ook iets anders uit, om na de sessie altijd te praten over ons gevoel. Ik denk dat Jack een geweldige teamgenoot was, want dit is al het derde jaar dat we samenwerken. We kennen elkaar al sinds 2011 en we hebben een goede relatie. We zijn twee intelligente rijders en dat is denk ik de beste manier om goed werk te leveren.”