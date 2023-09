Bagnaia verslaat Aprilia-trio en pakt pole-position in Catalonië

Q1: Oliveira en Marquez overtuigend verder

Nadat hij eerder in de ochtend al de snelste tijd had gereden in de derde training, was Miguel Oliveira ook de rapste in Q1. De Portugees plaatste zich samen met Marc Marquez voor het tweede kwalificatiesegment.

Fabio Quartararo bracht de eerste serieuze rondetijd op de klokken in Q1 op het Circuit de Barcelona-Catalunya, door rond te gaan in 1.139.878. Even later verremde de Fransman zich in de eerste sector, waarna hij rechtdoor schoot. Daarbij kon de MotoGP-wereldkampioen van 2021 zijn motor net niet overeind houden, maar van een serieuze valpartij was absoluut geen sprake. Quartararo kon dan ook terug naar de pits voor nog een run.

Op dat moment had Quartararo de snelste tijd niet meer in handen. Deze was afgepakt door Oliveira met een 1.139.510. Marquez greep daarna de macht met een 1.39.070, maar in de laatste runs liet Oliveira zien dat het nog een stuk harder kon. Hij stuurde zijn Aprilia rond in 1.38.789 en plaatste zich daarmee overtuigend voor Q2. De 1.39.070 hield Marquez op P2, waardoor ook hij zich plaatste voor de volgende schifting.

In de slotfase van Q1 kwam de concurrentie namelijk niet meer aan de tijden van Oliveira en Marquez, die op dat moment zelfs al in de pitbox stonden. Jack Miller strandde met een 1.39.232 op de derde plek en krijgt op de vijfde startrij gezelschap van Pol Espargaro en Raul Fernandez. Franco Morbidelli voert de zesde startrij aan, voor zijn Yamaha-fabriekscollega Quartararo en de eveneens tegenvallende Luca Marini. Augusto Fernandez, Joan Mir en Takaaki Nakagami staan op rij zeven, Iker Lecuona completeert op P22 de grid.

De uitslag van de eerste MotoGP-kwalificatie in Barcelona:

Q2: Bagnaia laat sterke Aprilia's achter zich

Marc Marquez noteerde in Q2 de eerste rondetijd, maar het was al meteen duidelijk dat het met zijn 1.40.665 nog even aftasten was voor de Honda-coureur. Achtereenvolgens Jorge Martin, Francesco Bagnaia, Maverick Viñales, Aleix Espargaro en Brad Binder gingen harder met een 1.139’er. Uiteindelijk stond Viñales na de eerste runs bovenaan de tijdenlijst met een 1.39.099.

In de laatste runs doken meerdere coureurs in de 1.38 minuut. Aleix Espargaro was de eerste met een 1.38.752, maar Bagnaia ging even later nog harder met een 1.38.639. Oliveira ging ook snel rond en kwam tot een 1.138.748, dat was inclusief een inhaalactie op Marquez in de laatste bocht. Viñales slaagde er niet in de koppositie te heroveren; zijn 1.138.772 bracht hem P4 achter Bagnaia, Oliveira en Aleix Espargaro.

Bagnaia was in de slotfase nog sneller onderweg. Hij zat onder zijn eigen tijd, maar bleef uiteindelijk steken op 1.38.679, vier honderdsten van een seconde boven zijn eigen toptijd. Daarna was ook Aleix Espargaro rap bezig, met snelste tijden in sector 1 en 2. De Spanjaard kon die lijn echter niet doorzetten en was goed voor een 1.38.743, waarmee hij wel P2 veroverde van Oliveira.

Daarmee heeft Bagnaia zijn zesde pole-position van het seizoen te pakken. Achter Bagnaia, Aleix Espargaro, Oliveira en Viñales completeerde Martin de top-vijf. Johann Zarco voegde zich via P6 naast Viñales en Martin op de tweede startrij. Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio en Binder staan op rij drie. Marco Bezzecchi en Enea Bastianini werden respectievelijk tiende en elfde, Marc Marquez maakt de vierde startrij en de top-twaalf vol.

De MotoGP-sprintrace in Catalonië begint later op zaterdag om 15.00 uur.

De uitslag van de tweede MotoGP-kwalificatie in Barcelona: