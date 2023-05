Bagnaia verslaat Marquez voor pole-position MotoGP Frankrijk

Q1: Quartararo strandt, Marini en Fernandez verder

Fabio Quartararo is naar eigen zeggen bezig aan zijn ‘moeilijkste periode’ bij Yamaha. Voor eigen publiek werd het er niet beter op voor de wereldkampioen van 2021. Hij kwam vrijdag in de trainingen niet verder dan de twaalfde tijd en moest derhalve al in Q1 aan de bak. Daarin was het begin nog prima voor Quartararo. Hij eiste in eerste instantie met een 1.31.897 de bovenste plek in de tijdenlijst voor zich op en verbeterde zich vervolgens naar een 1.131.366.

Met die tijd stond Quartararo lang bovenaan, met bovendien een ruime marge op de concurrentie: Luca Marini volgde op P2 met een 1.31.700 en Franco Morbidelli stond derde met een 1.31.801. Met nog een kleine twee minuten te gaan nam Augusto Fernandez het commando over, door 0,023 seconde rapper te gaan dan Quartararo.

Het lukte Quartararo niet meer zijn tijd te verbeteren. In zijn laatste ronde noteerde de thuisrijder een tijd van 1.31.431, waardoor hij al na Q1 kon afstappen. Marini ging in de slotfase namelijk naar P1 met een 1.31.268. Fernandez maakte in zijn laatste run een foutje, maar zijn eerdere tijd was voldoende om achter Marini als nummer twee mee te mogen naar Q2. Quartararo strandde op P3 en heeft in de sprintrace later op zaterdag en de Grand Prix op zondag gezelschap van Takaaki Nakagami en Fabio Di Giannantonio op startrij vijf. Joan Mir, Morbidelli en Alex Rins delen rij zes, Danilo Petrucci, Lorenzo Savadori en Jonas Folger vormen rij zeven.

Q2: Bagnaia klopt Marquez, problemen bij Viñales

Maverick Viñales was voorafgaand aan de kwalificatie al de snelste in de derde vrije training en was in de eerste runs van Q2 ook meteen op de afspraak. De Spanjaard zette als eerste een tijd neer met een 1.31.588, die hij direct verbeterde naar een 1.31.256. Met nog negen minuten te gaan pakte Jorge Martin P1 af door rond te gaan in 1.31.219, maar Viñales antwoordde meteen met een 1.31.120. Marc Marquez stond na de eerste run tweede met een 1.31.204. Martin was derde, voor Jack Miller en Francesco Bagnaia.

De ontknoping van de kwalificatie op Le Mans begon echter verre van ideaal voor Viñales. Bij het uitrijden van de pitstraat werd hij getroffen door een probleem, waardoor hij zijn motor achteruit terug naar de pitbox moest duwen. Viñales wist uiteindelijk nog wel een run te rijden, maar een verbetering zat er niet in. Daardoor viel hij terug naar P6. Zijn teamgenoot Aleix Espargaro kon de Aprilia-eer niet redden: hij ging in de laatste run onderuit in bocht 1 en werd elfde.

Bagnaia begon de laatste runs met een 1.31.154 en nestelde zich daarmee op P2, op 0,034 seconde van Viñales. Martin ging even later naar de voorlopige pole met een 1.31.023, alvorens Marquez onder de 1.31 dook met een 1.30.764. Ook Miller ging vervolgens harder dan 1.31, maar kwam niet aan de tijd van Marquez: 1.30.984. Zo leek Marquez zijn rentree op te luisteren met een pole-position, maar daar stak Bagnaia op het laatste moment een stokje voor. De regerend wereldkampioen topte de tijdenlijst met een 1.30.705 in zijn laatste ronde.

Marquez moest derhalve genoegen nemen met de tweede tijd, terwijl de uit Q1 afkomstige Marini de voorste startrij completeerde. Miller, Martin en Viñales staan op rij twee, rij drie is voor Marco Bezzecchi, Alex Marquez en Johann Zarco. Brad Binder, de gevallen Espargaro en Fernandez vormen rij vier.

De MotoGP-sprintrace in Frankrijk begint later op zaterdag om 15.00 uur.