Kwalificatie 1: Marquez grijpt mis, Espargaro houdt hoofd koel

Na de drie vrije trainingen op MotorLand Aragon waren veertien rijders aangewezen op deelname in Q1, maar voor de kwalificatie kwam er een afmelding binnen. Joan Mir had nog te veel pijn van de enkelbreuk die hij opliep in Oostenrijk. Suzuki heeft dit weekend alleen Alex Rins aan de start, ook in de Grand Prix van Japan zal Mir nog aan de kant staan. Aan grote namen echter geen gebrek in het eerste deel van de kwalificatie. Marc Marquez kwam niet tot Q2 bij zijn terugkeer, maar ook beide Aprilia-coureurs bleven verrassend genoeg buiten de top-tien steken.

Het gekende verhaal van Marquez die in zijn kwalificaties zoekt naar een goede referentie was direct terug in Aragon. De Spanjaard ging samen met Aleix Espargaro de baan op en hij brak meteen een snelle ronde af bij het uitkomen van bocht 1. Daarbij leek het alsof hij Fabio di Giannantonio hinderde, maar uit de herhaling bleek het mee te vallen. Desondanks stelden de stewards een onderzoek in. De eerste zes minuten van de sessie verstreken zodoende zonder dat er knappe tijden op het bord gezet werden. Johann Zarco was de eerste met een 1.47.260 voordat Marquez zich losgerukt had van Espargaro en een rondje op eigen houtje deed. De Repsol Honda-rijder produceerde 1.46.909 terwijl Espargaro op iets meer dan een tiende tweede stond.

Luca Marini werd daardoor verdrongen naar de derde plek, maar had in de tweede run nog een kans om een aanval te doen. Deze keer had Marquez de Italiaan uitgezocht als referentie. Maverick Viñales stond onder grote druk om een duit in het zakje te doen, maar hij ging aan het begin van zijn vliegende ronde onderuit. In de tweede bocht vond hij zijn Waterloo. Johann Zarco verbeterde zich wel terwijl Aleix Espargaro 1.46.596 noteerde en naar de eerste plek ging. Marquez werd daardoor naar de derde plek verdrongen en start zondag als dertiende.

Luca Marini werd vierde in de sessie voor Fabio di Giannantonio en Viñales. Alex Marquez werd zevende voor Pol Espargaro, die in de slotronde nog ten val kwam in bocht 5. Cal Crutchlow werd negende voor Franco Morbidelli en Raul Fernandez. Remy Gardner werd twaalfde voor hekkensluiter Darryn Binder, die in de vierde training ten val kwam.

Kwalificatie 2: Ducati's in de top-drie, Quartararo op de limiet

Met Espargaro en Zarco was het twaalftal voor Q2 compleet. Enea Bastianini opende de sessie voortvarend. Zijn eerste vliegende ronde leverde een 1.46.580 op. Daarmee was hij fors sneller dan wie dan ook in de eerste run, al deed Francesco Bagnaia nog een dappere poging. Hij bleef op een halve tiende van zijn toekomstig teamgenoot steken met Miller op de derde plek. Brad Binder had de snelheid ook goed te pakken, ondanks een crash in de derde vrije training. Hij stond na de eerste run op de vierde plek. WK-leider Fabio Quartararo was sterk in de eerste drie sectoren, maar verloor in de vierde sector veel tijd. Hij stond zevende na de eerste run.

Na zijn deelname in Q1 stelde Espargaro het gebruik van de laatste soft voor de kwalificatie uit tot de laatste minuten. Hij klokte 1.46.590 en dat was op dat moment genoeg voor de tweede plek. De beide fabrieksrijders van Ducati doken er echter onder: Bagnaia ging met 1.46.069 naar pole-position voor Miller (1.46.159). Fabio Quartararo moest intussen alles uit de kast halen om de aansluiting te vinden, maar daarbij ging het bijna mis. Hij verloor de voorkant bij het ingaan van bocht 2, maar kon nog een laatste poging doen. Quartararo zat in de eerste drie sectoren op vier tienden van Bagnaia’s snelste tijd en verloor nog eens vier tienden in de laatste sector. Hij kwam daarmee op de zesde plek terecht.

De pole-position was voor Pecco Bagnaia voor Miller en Bastianini. Aleix Espargaro redde een tot nu toe rommelig weekend door de vierde tijd te trainen. Johann Zarco werd vijfde voor Quartararo en Marco Bezzecchi. Jorge Martin werd achtste voor Alex Rins en Brad Binder. Miguel Oliveira en Takaaki Nakagami maakten de top-twaalf compleet.

