Afgelopen weekend kwam Francesco Bagnaia met de schrik vrij bij een vervelende crash in de Catalaanse GP. Nadat Brad Binder hem niet meer kon ontwijken en over zijn been reed, bleek echter dat de schade beperkt bleef tot kneuzingen. In Misano kreeg de fabriekscoureur van Ducati groen licht om aan het raceweekend te beginnen, maar in de sprintrace over dertien ronden had hij het buitengewoon lastig. Desondanks kwam Bagnaia als derde over de finish, op de voet gevolgd door KTM-testrijder Dani Pedrosa en diens teamgenoot Binder.

In de laatste ronde deed Pedrosa nog een inhaalpoging in de eerste bocht en het verdedigen daarvan noemt Bagnaia een van de moeilijkste remmanoeuvres uit zijn carrière. Die actie noemde de Italiaan tegelijkertijd ook noodzakelijk, want een podium bij zijn terugkeer vond hij na de gebeurtenissen in Barcelona bijzonder belangrijk. "Hij pushte hard en ik kon hem horen. Het aanremmen voor de eerste bocht van de laatste ronde was een van de moeilijkste momenten, want hij zat al voor mij. Het was voor mij echter te belangrijk om weer met een podium te beginnen na wat er in Barcelona gebeurde", verklaarde Bagnaia na afloop van de sprintrace.

Fysiek gezien heeft de sprintrace echter een behoorlijke tol geëist van Bagnaia, die morgen voor een nog zwaardere opgave staat met de Grand Prix van 27 ronden. "Op dit moment gaat het behoorlijk slecht. Ik ben heel, heel moe en ik heb zeker wat rust nodig", oordeelde hij, om eraan toe te voegen dat het niet als een verrassing kwam. "Maar we hadden het verwacht, ik verwachtte het. De zachte achterband was geen makkelijke keuze voor de race, want het maakte de motor nerveuzer, er zat meer beweging in en het was lastig om een ritme te vinden. In ieder geval ben ik blij met het resultaat als ik zag waar we zes dagen geleden stonden. Ik ben heel blij en trots op het resultaat dat we behaald hebben."

Wel merkte Bagnaia tijdens de sprintrace dat hij in zijn hoofd soms meer bezig was met zijn blessure dan met het racen zelf. "Voor morgen is het belangrijk om meer pijnstillers te nemen, zodat ik me meer kan focussen op het rijden en minder nadenk over waar ik mijn voet moet neerzetten. Vandaag had ik na de eerste twee, drie ronden moeite om op de knie te leunen, omdat ik niet opgewarmd was", aldus de regerend wereldkampioen. "De snelheid was echter goed. Ik had moeite met de voorkant, want het was lastig om de motor af te remmen, maar dat verwachtte ik. Zondag is het beter om voor de medium te kiezen, maar eerst ga ik de race terugkijken om te achterhalen wat [Jorge] Martin in de laatste sector doet."

Richtingswisselingen lastig voor nummer twee Bezzecchi

Bagnaia moest in de sprintrace niet alleen Jorge Martin voor zich dulden, ook Marco Bezzecchi wist hem voor te blijven. De VR46 Ducati-coureur is eveneens niet volledig fit, want hij liep bij de startcrash in Barcelona een blessure aan zijn hand op. Desondanks slaagde hij erin om in de kwalificatie op de eerste rij terecht te komen, waarna hij zijn tweede startpositie in de sprintrace omzette in een tweede plek aan de finish. Toch had ook Bezzecchi het niet makkelijk in het warme Misano, waarbij vooral de laatste fase van de race voor hem zwaar was.

"Nu gaat het niet zo goed, maar ik ben blij. Aan het begin voelde ik me eerlijk gezegd ongelofelijk. Ik weet niet of het de adrenaline van de start was, maar de pijnstillers hielpen ook", zei Bezzecchi na afloop van de sprintrace. "Aanvankelijk haalde ik Jorge bij. Toen ik dichterbij kwam, begon ik wat pijn te voelen, vooral bij het wisselen van richting. In de eerste sector maakte ik daardoor wat foutjes en iedere ronde verloor ik een klein beetje. Sommige ronden kon ik vechten, maar in andere ronden maakte ik foutjes en miste ik kracht om het stuur van links naar rechts te krijgen. Dat was in de tweede helft van de race, al had ik het echt zwaar in de laatste drie ronden."