Het seizoen begon uitstekend voor kersvers wereldkampioen Francesco Bagnaia. De Ducati-rijder schreef de eerste MotoGP-sprintrace op zijn naam in Portugal en won vervolgens ook de Grand Prix. Al snel ging het toch fout voor de 26-jarige coureur uit Turijn. In Argentinië viel hij in de hoofdrace van de tweede plaats, toen hij de jacht opende op Marco Bezzecchi. Hij was boos op zichzelf, maar kon bij het vinden naar verklaringen geen antwoorden vinden voor de valpartij.

Ook de Grand Prix van de Verenigde Staten werd er een om te vergeten voor Bagnaia. Hij oogde sterk in de sprintrace en won deze ook, maar hij ging op de zondag op het Circuit of the Americas vanaf leidende positie onderuit waarmee hij kostbare punten verspeelde. Bagnaia moest daardoor de koppositie in de WK-stand afstaan aan Bezzecchi en kijkt nu tegen een achterstand van elf punten aan. Toch wordt Bagnaia voorlopig nog als de absolute topfavoriet gezien, mede door de kracht van de Ducati Desmosedici en de snelheid van de coureur in de eerste races. Hij is daardoor de maatstaf voor het MotoGP-veld, al vermoedt Bagnaia zelf dat dit een vooropgezet plan is van de concurrentie om de druk op hem op te voeren en hem zo tot het maken van fouten te forceren.

"Het lijkt erop dat als ik het wereldkampioenschap niet opnieuw win, het een ramp zal zijn", zegt Bagnaia in gesprek met Motorsport.com. "Maar ik denk dat wat ze zeggen een strategie is van mijn rivalen." Hoewel hij vermoedt dat het een tactiek is van de concurrentie, moet de regerend wereldkampioen toegeven dat hij zich erg goed voelt op de Ducati. "Het is de beste Ducati waar ik ooit op heb gereden", prijst hij het werk van de technici in Bologna. "De motor van vorig jaar miste bepaalde dingen die met de nieuwe motor veranderd zijn. Er zijn verschillende coureurs die ermee kunnen winnen, dus we zullen zien wat er gebeurt. De sfeer tussen ons is in ieder geval fantastisch", aldus Bagnaia.