Bagnaia voltooit perfect weekend met derde zege op rij in Assen

Het hele MotoGP-weekend op TT Circuit Assen stond er geen maat op Francesco Bagnaia. Hij was in alle trainingen de snelste, pakte pole-position en stelde de zege in de sprintrace veilig. In de korte race bleek de Ducati-rijder sterker dan Jorge Martín en Maverick Viñales. Ook voor de TT van Assen over 26 ronden stond Bagnaia op pole-position, voor Viñales en Álex Márquez. Martín viel door een gridstraf terug naar de vijfde positie, nog achter Fabio di Giannantonio. De VR46-rijder had eigenlijk als zesde moeten starten, maar profiteerde van de afmelding van Aleix Espargaró. Hij ontbrak door een breukje in zijn hand, terwijl Aprilia-testrijder Lorenzo Savadori ook niet opstapte na zijn val in de sprint.

De start van de Grand Prix verliep niet zonder incidenten. In de eerste bocht werd Álex Rins van zijn Yamaha geworpen, om daarna met een harde klap op het asfalt te komen en de eerste uitvaller te worden. Vooraan behield Bagnaia de leiding, voor Viñales en Martín. De vanaf P5 gestarte Pramac-rijder profiteerde van zijn medium voorband en knokte zich later in de openingsronde al langs Viñales om terug te keren op de plek waarop hij zich had gekwalificeerd. In de tweede ronde knokte ook Marc Márquez zich langs de Aprilia-rijder, waardoor de gehele top-drie weer uit Ducati's bestond. Achter Viñales lag Franco Morbidelli even vijfde, totdat hij een klein foutje maakte en terugviel naar de achtste positie.

Pedro Acosta belandde zo op de vijfde stek, totdat Di Giannantonio hem in de vierde ronde in de Geert Timmer-bocht inhaalde. Zijn VR46-teamgenoot Marco Bezzecchi crashte kort daarvoor al in de Strubben, waardoor hij de tweede uitvaller van de dag werd. In de zevende ronde werd Joan Mir de derde uitvaller van de dag. Di Giannantonio ging in de tussentijd verder met terrein goedmaken. Zo zette hij in de zesde ronde Viñales opzij in de Geert Timmer-bocht, om twee ronden later ook langs Marc Márquez te gaan en de derde positie over te nemen. Helemaal vooraan had Bagnaia al een gat van een seconde opgebouwd richting Martín, die op zijn beurt meer dan tweeënhalve seconde voorsprong had op de achtervolgers.

Bagnaia controleert vanaf kop, treintje achter P3

In de daaropvolgende fase bleef Bagnaia het tempo opvoeren met onder meer de eerste raceronde in de 1 minuut en 31 seconden, al wist Martín prima bij te blijven en het gat op een seconde te houden. Di Giannantonio kreeg intussen een treintje met Márquez, Viñales, Acosta, Bastianini en Binder achter zich aan, maar tot een onderling gevecht wilde het niet komen. Miguel Oliveira voerde intussen zijn eigen strijd met de track limits in Assen, die hij moest bekopen met een long lap-straf. Bij het inlossen van die straf verremde hij zich bovendien, met een tripje door het grind en positieverlies tot gevolg. Het paste binnen het toch al moeizame weekend van de Portugees van Trackhouse.

Met nog negen ronden voor de boeg begon Acosta meer en meer moeite te krijgen met zijn zachte achterband, wat hem bij het insturen van de Haarbocht een positie kostte ten opzichte van Bastianini. Een ronde later zou de Ducati-rijder nog een plekje opschuiven, nadat Di Giannantonio in De Bult een foutje maakte en van P3 terugviel naar P6. Viñales en Márquez profiteerden ook en namen de derde en vierde positie over. In deze fase van de race bleek Bastianini echter wat over te hebben, waardoor hij in de 21ste ronde langs Márquez ging voor de vierde plaats. Niet veel later moest ook Viñales eraan geloven, waardoor Bastianini zich vanaf de tiende startpositie naar een podiumplek had geknokt.

Vooraan controleerde Bagnaia de race, nadat hij zijn voorsprong beetje bij beetje had uitgebreid tot zo'n drie seconden. Met die buffer kwam de zege in het restant ook niet meer in gevaar, waardoor de Italiaan de eerste rijder is sinds Mick Doohan die TT van Assen drie keer op rij wint in de koningsklasse. Martín stelde de tweede plaats veilig en behield zo de WK-leiding, terwijl Bastianini het podium completeerde. Márquez ging in de laatste ronde nog langs Viñales voor de vijfde plaats. Die moest hij echter afstaan aan Di Giannantonio wegens het overschrijden van de track limits in de laatste ronde. Na de crash van Pedro Acosta in de slotronde werd Brad Binder zevende, voor Álex Márquez en Raúl Fernández. Morbidelli completeerde de top-tien, met Jack Miller en Fabio Quartararo op posities elf en twaalf. De laatste punten belandden bij Johann Zarco, Augusto Fernández en Oliveira, waardoor Takaaki Nakagami en Luca Marini als enigen puntloos bleven.

Het MotoGP-seizoen wordt volgende week vervolgd met de Grand Prix van Duitsland op de Sachsenring.

Uitslag MotoGP TT van Assen