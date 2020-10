Bagnaia: "Denk dat ik stap naar fabrieksteam verdien"

Ducati maakte vorige week bekend dat Bagnaia naast Jack Miller gaat rijden bij het fabrieksteam, terwijl Jorge Martin en Johann Zarco instappen bij Pramac. Bagnaia heeft in zijn tweede MotoGP-seizoen inmiddels een podiumplaats gehaald, maar dat hadden er al wat meer kunnen zijn. In de GP van Andalusië lag hij op podiumkoers tot zijn machine ermee stopte, en in de GP Emilia-Romagna ging hij aan de leiding tot hij crashte. In augustus stond de Italiaan bovendien nog drie races aan de kant vanwege een scheenbeenbreuk.

Gevraagd naar zijn promotie naar het fabrieksteam, zei Bagnaia: “Het is heel goed, ik ben er blij mee. Ik denk dat ik deze positie verdien omdat de races waarin ik de finish gehaald heb erg sterk waren, ik deed vooraan mee. We hebben het dit seizoen heel goed gedaan. We hebben pech gehad met het gebroken been, maar ook de kapotte motor. We staan niet op de plek waar we hadden moeten staan [in het kampioenschap], maar we hebben een groot potentieel, onze motor is goed en we mogen blij zijn met wat we bereikt hebben. Ik moet constanter worden en vaker de finish halen, maar we doen in elk geval mee.”

Bagnaia’s grootste concurrent voor het fabriekszitje was Zarco, die nu voor Avintia rijdt. De Fransman is niet geraakt door de keuze van Ducati en krijgt bij Pramac volgend seizoen hetzelfde materiaal. Het is een flinke omwenteling nadat hij vorig seizoen zijn contract halverwege het eerste jaar inleverde bij KTM. “Ik ben blij dat ik weet waar ik volgend jaar ga rijden en weet dat de motor races kan winnen”, zei Zarco. “Ik moet nog veel dingen leren op de Ducati, het werk tijdens de laatste races was goed maar op zondag bleef het resultaat uit. Ik moet ervoor zorgen dat alle puzzelstukken op de plaats vallen, ik denk dat ik daar goed mee bezig ben. Mijn dank gaat uit naar Ducati, alles wat ik tot het eind van dit jaar kan doen is nuttig voor volgend seizoen. Ik ben ook blij voor Pecco, hij heeft duidelijk laten zien dat het fabrieksteam voor hem moest kiezen. Ik ben blij en gemotiveerd, een jaar geleden zag mijn situatie er nog heel anders uit.”

Met medewerking van Lewis Duncan