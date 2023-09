Tot en met de MotoGP-sprintrace in Catalonië leek Francesco Bagnaia in een zetel op weg naar zijn tweede opeenvolgende wereldtitel in de MotoGP. Na die korte race genoot de fabriekscoureur van Ducati van een voorsprong van 66 punten op Jorge Martin, maar sindsdien is dat gat alleen maar kleiner geworden. Met name de crash in India is kostbaar gebleken, want daardoor is Bagnaia met een voorsprong van slechts dertien punten afgereisd naar Motegi voor de Grand Prix van Japan. Na de race in India verklaarde de WK-leider al dat hij in de afgelopen races kampte met grote problemen onder het remmen. Na de race in India heeft Bagnaia met zijn team naar de problemen gekeken, waarbij de enige conclusie was dat de achterkant vreemde dingen doet in de remzone.

"Het team en ik hebben maandag, woensdag en donderdag met elkaar gesproken. Om 3.00 uur keek ik naar alle video's van rempunten in Buddh, Barcelona, Oostenrijk en Misano om te zien of het makkelijk te begrijpen was wat er verkeerd ging. Het enige dat eruit kwam, is dat de achterkant de laatste races iets behoorlijk vreemds doet", verklaarde Bagnaia in Japan. "Normaal gesproken kom ik aan met een normale slide die ik onder controle heb. Maar in de laatste twee weekenden, en dan in het bijzonder het laatste weekend, was het glijden van de achterkant over de limiet. Dat weten we en daar werken we aan met mijn team, ook met dank aan de engineers in Italië. We hebben besloten dit weekend een andere weg in te slaan. We beginnen met twee verschillende afstellingen om te achterhalen welke kant we op moeten."

Tijdens de vrijdagse trainingen voor de Japanse Grand Prix kon Bagnaia de veranderingen voor het eerst aan de tand voelen en dat leverde hem een positief gevoel op. "Ik voel dat ik terug ben onder het remmen. Ik kan veel forceren tijdens het remmen en dus kan ik opgelucht ademhalen, want in de laatste twee raceweekenden had ik het op dit vlak heel moeilijk. Daar ben ik blij mee. Ik mis nog wel wat en daarom ben ik niet helemaal tevreden, maar het is een enorme stap voorwaarts", concludeerde Bagnaia na de trainingen, die hij achter Brad Binder op de tweede positie afsloot. "Tijdens de eerste poging voor een snelle ronde koos ik voor veiligheid, maar in de tweede pushte ik zoals normaal. Eindelijk voelde ik weer dat ik sterk was bij het remmen en op de juiste manier gleed. Dit is een enorme opluchting."