Bagnaia opgelucht na eerste testdag: "Ik moet Ducati enorm bedanken"

Tweevoudig MotoGP-wereldkampioen Francesco Bagnaia had vorig jaar weinig in de melk te brokkelen in de strijd met teamgenoot Marc Márquez. Deels werd dat veroorzaakt door de problemen die hij in de remzones ervoer met de Ducati GP25, iets waar Márquez beter mee om kon gaan. Dinsdag konden de fabrieksrijders van het Italiaanse merk echter aan de slag met de nieuwe GP26.

De kennismaking met de nieuwe motorfiets van Ducati verliep voor Bagnaia in ieder geval voorspoedig. "Deze winter heb ik gebeden dat het goed zou gaan, en eerlijk gezegd gaat het ook goed. Vanaf het begin van de dag heb ik echt genoten van het rijden", vertelde Bagnaia na afloop van de eerste testdag in Sepang. Vorige week bereidde hij zich met andere rijders uit de VR46 Academy voor door op een Ducati Panigale te testen in Indonesië, maar het verschil met de MotoGP-machine was groot.

"De motor is ongelofelijk, niet waar? Ik kom net uit Mandalika, waar ik met de Panigale reed, dus het is ongelofelijk om dan op een MotoGP te stappen", vervolgde hij, om eraan toe te voegen dat hij merkte dat Ducati progressie heeft geboekt met zijn probleempunten. "Toen ik begon, merkte ik snel dat mijn gevoel bij het begin van de remzone beter was. Ik moet Ducati enorm bedanken dat ze me hebben geholpen om dit te vinden."

Door de veranderingen ten opzichte van de GP25 kon Bagnaia voor zijn gevoel beter remmen met de GP26. "Toen ik met de GP26 begon, voelde het meteen goed. Bij het remmen en insturen voelde ik dat de motor afremde en niet pushte. Dat is iets waar ik vorig jaar veel om heb gevraagd. Ik denk niet dat het iets vanzelfsprekends was, maar iets wat is gekomen nadat we nieuwe dingen hebben uitgeprobeerd."

Niet geheel fitte Márquez verrast zichzelf

Het betere gevoel op de Ducati leidde dinsdag tot een achtste tijd voor Bagnaia, die uiteindelijk zeven tienden van een seconde langzamer was dan de snelste man. Dat was teamgenoot en regerend wereldkampioen Marc Márquez. Hij keerde in Sepang terug nadat hij de laatste vier Grands Prix van vorig seizoen miste door blessureleed, en bleek meteen de snelste van het veld.

Fysiek is hij nog niet 100 procent fit, maar Marc Márquez was wel de snelste op de eerste testdag. Foto door: Ducati Corse

Dat kwam voor Márquez zelf als een verrassing, al kon hij wel aanwijzen wat hem die snelle tijd opleverde. "Het was een verrassing, maar dit is niet het belangrijkste. Ik heb in het laatste deel van de dag namelijk nog een nieuwe band gebruikt, net als [Fabio] Di Giannantonio en [Maverick] Viñales. Álex [Márquez] reed zijn snelste tijd volgens mij in het slechtste uur, vlak voor één uur 's middags", erkende de Ducati-rijder.

Op fysiek gebied oordeelde Márquez dat hij nog niet helemaal de oude is. "Vanochtend was ik heel stijf, maar ik voelde me vanmiddag meer op mijn gemak", stelde hij. Dat had ook gevolgen voor de manier waarop hij de testdag aanvloog. "We hebben heel korte runs van twee tot drie ronden gedaan om te voorkomen dat ik morgen en donderdag extra vermoeid ben. Als je op de eerste dag na een blessure te veel energie verbruikt, dan krijg je het de twee dagen daarna heel zwaar. Dat weet ik uit ervaring."

Zo kon Márquez dus aan de snelste tijd komen, ondanks dat hij nog niet helemaal fit is. Het doel is om dat wel te zijn zodra de MotoGP over een kleine drie weken twee dagen test in Thailand. "Ik voel me oké voor korte runs en ik weet dat dit de beste training is voor Buriram", aldus de zevenvoudig wereldkampioen. "Na deze test ga ik analyseren wat mijn zwakke plek is en daaraan werken. In Buriram zal het dan beter gaan, maar voor de eerste dag ben ik oké."