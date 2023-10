Bagnaia: Kon opgelucht ademhalen na crash Martin in GP Indonesië

Op het Mandalika International Circuit moest Francesco Bagnaia vanaf P13 aan de race beginnen. Na 27 ronden kwam de regerend wereldkampioen als winnaar over de finish om zo de leiding in het wereldkampioenschap te heroveren. Zaterdag nam Jorge Martin die nog van hem over, maar de Pramac Ducati-coureur crashte halverwege de Grand Prix vanuit leidende positie uit de race. "Mijn doel vandaag was om te winnen. Dat was mijn enige doel en dat dacht ik nog steeds toen ik zag dat ik derde lag", zei Bagnaia. De crash van Martin was voor hem een kantelpunt in de race. "Toen ik hem zag crashen, kon ik een beetje ademhalen omdat ik niet zo hard meer hoefde te pushen. Ik had de controle en de achterband begon wat minder te worden. Daarom was het heel belangrijk om constanter te blijven."

De overwinning in Indonesië is de zesde van het huidige seizoen voor Bagnaia, die sinds de Oostenrijkse GP echter droog stond. In de vijf daaropvolgende raceweekenden zag hij een voorsprong van 66 punten als sneeuw voor de zon verdwijnen en zelfs even veranderen in een achterstand, totdat hij in Mandalika dus terugsloeg met een nieuwe zege. In de tussenliggende periode maakte Bagnaia ook een vervelende crash mee tijdens de GP van Catalonië, die ervoor zorgde dat de Italiaan een moeilijke periode doormaakte.

"Voor mij betekent deze overwinning veel dingen. We waren weer heel competitief en dat miste ik een beetje. Ik heb het vele malen lastig gehad", vertelde Bagnaia. "Het was dus heel belangrijk om weer zo te presteren. Het is altijd belangrijk om te winnen en het belangrijkste was om zoveel mogelijk punten te pakken op een moment dat Jorge eruit lag. Dat hebben we gedaan. Na de crash in Barcelona heb ik geen makkelijke periode gehad. Hier winnen geeft ons veel motivatie - niet alleen mij, maar ook het team. Ze proberen altijd alles te geven. Ook lukte het dit weekend om onze situatie sterk te verbeteren. Vanochtend hebben we veel verbeterd en voor de race nog meer."

Voor het eerst sinds mei pijnvrij geracet

Ook verklaarde Bagnaia na de race in Indonesië dat hij voor het eerst sinds de race in Le Mans zonder blessures kon racen. "In Le Mans heb ik mijn voet en mijn pols gebroken. Eerlijk gezegd was het best moeilijk om te rijden. Natuurlijk voel je niets als je pijnstillers neemt, maar de dagen erna voel je je niet goed. Ik racete in Mugello en dat ging oké, maar met alle linkerbochten op de Sachsenring begon ik problemen met het gewrichtsbanden in mijn hand. Het duurde ook lang voordat het bot dat ik in mijn voet brak hersteld was", aldus Bagnaia. "Toen ik in Barcelona aankwam, was het eindelijk in orde. De bloeduitstorting die ik daar in mijn been opliep door de crash was ongelofelijk. Dit weekend was de eerste keer zonder problemen met mijn been en dat was absoluut geweldig."