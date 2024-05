Bagnaia na opgave in sprintrace: "Wilde niet, maar was het beste"

In de kwalificatie verzekerde Francesco Bagnaia zich nog van de tweede startpositie, maar in de sprintrace van de Franse Grand Prix kon hij daar niet van profiteren. Na een dramatische start en een uitstapje in het grind in de derde ronde gaf de regerend wereldkampioen van Ducati er vroegtijdig de brui aan. Hij lag op dat moment al op de laatste positie, maar dat had volgens hem weinig te maken met zijn opgave. "Ik heb opgegeven omdat er iets niet goed was. Het was gevaarlijk", wees Bagnaia die suggestie van de hand. "Ik ben niet iemand die wil opgeven. Om informatie te vergaren voor zondag was doorgaan beter geweest, maar stoppen was veiliger."

Over de exacte aard van het probleem tastte Bagnaia nog in het duister toen hij na de sprintrace de media te woord stond. Wel merkte hij nog voor de start van de sprintrace al dat er iets niet helemaal in orde was. "Tijdens de tweede ronde naar de grid voelde ik iets vreemds en in de opwarmronde ging ik op een vreemde manier al wijd in bocht 7. Bij de start had de motor een enorme wheelie, waarna het moeilijk werd", verklaarde de Italiaan zijn moeilijke start. "Ik verloor de voorkant in bocht 6 al, waarna ik wijd ging in bocht 7. Er zat dus iets verkeerd, iets werkte niet zoals ik had verwacht. Dat kan gebeuren en voor morgen zullen we proberen alles op te lossen."

Een probleem met het holeshot device was volgens Bagnaia niet de aanleiding voor zijn korte sprintrace in Le Mans. Wel legde hij de schuld van het ervaren van de problemen deels bij zichzelf neer, omdat hij zijn eerste motorfiets niet kon gebruiken door een crash laat in de kwalificatie. "We moesten van motorfiets wisselen door de crash van vanochtend. Aan de andere moest ik me misschien ietwat aanpassen", legde hij uit. "Het team controleert alles al, maar het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk te begrijpen als dergelijke dingen gebeuren. Mijn team is echter goed, dus we zullen alles oplossen."

Als gevolg van de nulscore is Bagnaia zijn tweede plek in de titelstrijd weer kwijtgeraakt aan teamgenoot Enea Bastianini, die vierde werd in de sprintrace. Zijn achterstand op WK-leider Jorge Martín bedraagt inmiddels 29 punten, al krijgt hij zondag vanaf de tweede startpositie een herkansing om daar iets aan te veranderen.