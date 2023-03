De tweede seizoenshelft van Francesco Bagnaia in 2022 was uitstekend te noemen. In de tweede helft van het seizoen won hij vijf races van zeven in totaal en stond hij nog eens drie keer op het podium. Het leverde hem de MotoGP wereldtitel op, de eerste van Ducati sinds Casey Stoner in 2007. De belangrijkste wens van Bagnaia voor dit jaar was dat zijn werkgever zou stoppen met oeverloze experimenten. Vorig jaar was het team tot in de eerste twee vrije trainingen van het seizoen bezig met het testen van allerhande zaken en dat zorgde ervoor dat Bagnaia onvoorbereid aan het seizoen begon. Hij keek daarom bij het aanbreken van de zomerstop aan tegen een achterstand van 91 punten.

Dat mag niet weer gebeuren, nam de rijder zich voor. En die boodschap is aangekomen bij het management. Ducati werkte in de voorbereiding op het seizoen aan details, uitbundige innovaties hebben we (tot nu toe) niet gezien. “Ik ben heel blij met wat we deze winter hebben laten zien, vorig jaar zaten we in de problemen toen het seizoen begon”, legt Bagnaia uit. “Nu is het perfect gelopen, we hebben geleerd van onze fouten. Deze motor past beter bij mijn stijl, dat was na de eerste run in Maleisië al duidelijk. Ik voelde me geweldig. Alles is perfect gegaan. Tijdens de test hier in Portugal hebben we kunnen werken aan de zaken die al goed waren.”

Stabiliteit

Bagnaia staat daarmee na vijf testdagen in 2023 met de nieuwe motor op een hoger niveau dan hij in november het seizoen eindigde. De crux zit hem wat dat betreft in twee zaken: de sterke punten die ervoor zorgen dat Bagnaia zijn ideale stijl goed kan gebruiken. “Ik rem heel hard en ik neem veel snelheid mee de bochten in. Vorig jaar bewoog de motor te veel, het was moeilijker om de bocht als vanzelf te nemen. De grootste verandering is dat de motor op dat vlak stabieler is.” Dat had onder meer te maken met het feit dat de veranderingen van vorig jaar niet het gewenste effect gaven. “Ik miste grip op de zijkant van de band, de bochtensnelheid was niet goed genoeg. Het werkte niet goed en daardoor moesten we een stap terug doen naar het concept van een jaar eerder.”

Wat vorig jaar ontbrak heeft Bagnaia dit jaar wel in zijn wapenarsenaal. Het is een angstaanjagende gedachte voor de soms worstelende concurrentie. Voorlopig heeft niemand een antwoord op de dominantie van Ducati. “Ik voel me beter dan tijdens de race in Maleisië, hier hebben we nog een geweldige stap gezet. De bochten gaan beter, ik kan de snelheid beter vasthouden. Dat is iets wat ik graag wilde.” Het grootste vraagteken voor Bagnaia is het format van dit seizoen, maar ook: “Ik weet ook dat Fabio [Quartararo] op de laatste dag in de test een geweldige stap gezet heeft. Marc [Marquez] heeft zijn deel ook gedaan met de nieuwe motor, ik verwacht hem net als de Aprilia’s en Enea [Bastianini] met de Ducati vooraan.”