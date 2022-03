Bagnaia gist naar oorzaak van ontluisterend optreden in Indonesië

De viervoudig MotoGP-racewinnaar begon als zesde aan de race, maar was nergens in de regenachtige Grand Prix van Indonesië. Doorgaans is Ducati heel sterk in de race, Bagnaia kwam er echter geen moment aan te pas. De oorzaak lag mogelijk bij een defecte Michelin-band, die Bagnaia een ‘vreemd’ gevoel gaf. Desondanks was de coureur gelukkig de finish überhaupt te halen na een bijna-crash in de eerste bocht.

“Ik heb veel vragen over mijn race”, zegt Bagnaia, die op ruim 35 seconden van racewinnaar Miguel Oliveira eindigde. “Ik moet achterhalen waarom het niet goed werkte, het is vreemd. Ik voelde me tijdens de test in Maleisië nog geweldig in de regen. Ik was hier tijdens de test ook niet slecht, ik voelde me sterk in de regen maar het was helemaal anders in de race. Vanaf het begin zat ik in de problemen. Al in de eerste remzone voelde het vreemd, ik voelde dat het mis was. Ik verloor veel plekken. Ik probeerde iets meer te pushen, maar de voorkant gleed steeds weg. Het is een wonder dat ik niet gecrasht ben en zeker op het rechte stuk ging het een keer bijna mis, dat ging op het nippertje goed. Het heeft gewoon niet gewerkt.”

Bagnaia moet gissen naar de oorzaak, maar concludeert dat de motor niet het probleem kan zijn. “Onze motor is in de regen altijd heel goed”, stelt hij. “Het was deze keer niet het geval voor mij, normaal is de voorkant het sterke punt en nu was ik aan het worstelen. Dat is vreemd. Het is nog maar de tweede race, we zijn nog aan het leren. Het gevoel eerder op de dag was geweldig en ik had gedacht dat we konden strijden voor de overwinning. Ik ga resetten en positief beginnen aan de volgende race.”

Het is voor Bagnaia al het tweede teleurstellende weekend op een rij. Het seizoen is nog jong, maar de rijder staat op de twintigste plek met één schamel WK-punt. “Ik ben teleurgesteld, dit is het tweede weekend dat het niet gaat. We hebben maar een punt gehaald. We hebben veel meer potentie. In de ochtend was ik op gebruikte banden heel competitief. Het is een lastige situatie, een heel moeilijke situatie.”