Francesco Bagnaia is momenteel in een spannende strijd verwikkeld met Yamaha-rijder Fabio Quartararo om de WK-kroon De Italiaan staat slechts tien punten achter de titelverdediger. Van de laatste vijf MotoGP-wedstrijden won Bagnaia er maar liefst vier; afgelopen weekend werd hij ook nog eens tweede in Aragon. Maar zaterdag tijdens een natte kwalificatie in Japan kreeg 'Pecco' het zwaar te verduren. De Ducati-coureur zat ruim twee seconden van de pole-tijd van Marc Marquez af en eindigde roemloos als twaalfde en laatste in Q2. Quartararo en WK-derde Aleix Espargaro werden respectievelijke zesde en negende en hielden de schade nog enigszins beperkt.

Bagnaia had het tijdens de natte Grand Prix van Indonesië in maart ook al zwaar gehad. Hij werd toen slechts vijftiende in de race. Na de kwalificatie in Motegi had Bagnaia geen verklaring voor zijn tegenvallende prestaties in natte omstandigheden dit seizoen. "Ik denk dat er iets niet werkt, want vorig jaar was ik altijd competitief op een nat wegdek en dit jaar niet," aldus de Ducati-rijder. "Ik heb het altijd moeilijk [dit jaar, op een natte baan]. De enige keer dat we op nat wegdek reden, was in Indonesië en toen werd ik vijftiende. Ik was daar de hele tijd aan het worstelen. Dus misschien ben ik op dit moment, op deze motor niet in mijn beste doen in nat weer. Maar we moeten de data bekijken. Ik weet zeker dat er iets gebeurd is, want het is niet mogelijk om twee seconden achterstand te hebben. Ik was langzamer dan vanmorgen [in een natte tweede vrije training], in een betere situatie en betere conditie."

De deceptie is enorm bij Bagnaia. Logisch, want zijn 1.57.373 in de kwalificatie zou hem de 21e plaats op de grid hebben opgeleverd. Dat hij zaterdag mocht aantreden in Q2 op basis van de uitslag van de droge vrije training van vrijdag, bleek zijn redding. "Dit resultaat is onacceptabel en ik moet uitzoeken waarom. Ik heb geen gevoel op mijn motor, het is moeilijk om de limiet te kennen. Normaal ben ik goed in de regen, dus het is vreemd om laatste te worden."