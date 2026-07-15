Bagnaia: Onjuist om te zeggen dat 'niemand de MotoGP-titel van 2026 wil winnen'

Francesco Bagnaia heeft suggesties van de hand gewezen dat niemand de MotoGP-titel van 2026 wil winnen, en stelt dat het kampioenschap zo onvoorspelbaar is gebleken door toegenomen concurrentie in plaats van inconsistentie bij de leidende kanshebbers.

De titelstrijd van dit jaar lijkt een van de spannendste in de recente geschiedenis te worden, met acht rijders die halverwege het seizoen binnen 65 punten van elkaar staan. Zes van hen blijven realistische titelkandidaten, waarbij de Ducati's van Marc Marquez en Fabio di Giannantonio de strijd aangaan met het Aprilia-kwartet.

Terwijl MotoGP zijn eerste echte titelstrijd tussen meerdere fabrikanten sinds 2022 beleeft, waardoor meer rijders in de strijd worden betrokken, wordt het seizoen ook gekenmerkt door kostbare fouten en tegenslagen voor vrijwel elke koploper.

Aprilia’s Marco Bezzecchi heeft in vier opeenvolgende zondagraces geen punten gescoord nadat hij vroeg in het seizoen naar voren kwam als de best presterende rijder van de serie, Jorge Martin heeft sinds zijn dominante zege in Frankrijk geworsteld met zowel snelheid als fitheid, terwijl Ai Ogura pas nu begint uit te groeien tot een complete rijder.

Bij Ducati werd Marquez’ titelverdediging vóór zijn operatie gehinderd door een blessure, gooide Di Giannantonio waardevolle punten weg met slechte starts, terwijl Alex Marquez er vroeg in het jaar niet in slaagde zijn heldendaden van 2025 te evenaren voordat een blessure hem volledig uit de strijd haalde.

KTM's Pedro Acosta grapte zelfs over de situatie en zei dat het “erop lijkt dat niemand het kampioenschap wil leiden”, voordat hij Marquez aanwees als favoriet voor de titel.

“Op dit moment is Marc de man die het nummer één op de kuip zou moeten hebben. Marc is op dit moment de te kloppen man,” zei hij.

Maar tweevoudig MotoGP-kampioen Bagnaia wees de heersende opvatting over de titelstrijd van 2026 af, en hield vol dat zulke opmerkingen voorbijgaan aan andere factoren die een rol speelden bij het bepalen van de uitkomst van de eerste helft van het seizoen.

“Voor mij is het verkeerd om te zeggen dat niemand dit kampioenschap wil winnen, want iedereen pusht enorm,” zei de Italiaan zondag op de Sachsenring.

“Dit jaar is Ducati voor het eerst niet dominant zoals in het verleden, en zijn meer motoren competitief, zoals in 2020. Dus dat maakt de concurrentie groter. In een race kun je 20 punten pakken, in een race kun je één punt pakken, en in een race kun je er 20 verliezen. Het hangt sterk af van jou en hoe je je voelt op je motor.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Mark Wieland / Getty Images

“Maar ook al heb ik in de laatste twee GP’s punten verloren, ik heb 35 punten goedgemaakt ten opzichte van Mugello. Dus de balans is positief, maar we moeten onze problemen oplossen om ervoor te kunnen vechten. Als je naar Bez kijkt, hij pusht hard. Hij heeft pech. Maar voor mij is hij nog steeds de snelste op Aprilia.

“Ogura levert fantastisch werk. Hij is altijd competitief, en als hij in de toekomst begrijpt hoe hij ook in de eerste ronden competitief kan zijn, zal hij elke zondag voor overwinningen vechten.

“Marc is echt sterk. Maar met Ducati is het alsof in de ene race de ene rijder sterk is, en in de volgende race een andere rijder sterk is. Het is qua resultaten niet erg constant zoals Aprilia. Maar we werken eraan en ik denk dat dit tweede deel vlakker zal zijn.”

Aprilia-rijder Martin gaat de zomerstop in met een marge van 14 punten op Trackhouse-tweedejaars Ogura, terwijl Marquez slechts 18 punten van de leiding verwijderd is, nadat hij vier races geleden in Mugello nog tegen een achterstand van meer dan 100 punten aankeek.