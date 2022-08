Bagnaia: "Mijn ongeluk op Ibiza heeft geen invloed op de MotoGP"

Meteen na de TT van Assen besloot Francesco Bagnaia zijn overwinning aldaar te vieren op het feesteiland Ibiza. Daar raakte de Italiaan betrokken bij een verkeersongeluk en bleek na een blaastest dat hij te veel gedronken had. Bagnaia was als enige betrokken bij het incident. Later bood de Ducati-coureur zijn verontschuldigingen aan op social media, al verwijderde hij de verklaring op Instagram uiteindelijk wel weer. Ducati heeft (nog) geen commentaar gegeven op het voorval. In Spanje werd hem zijn rijbewijs afgepakt, maar in de MotoGP heeft hij geen straf gekregen. In de aanloop naar de Britse Grand Prix werd hem gevraagd naar het voorval, maar Bagnaia meldde dat hij niets meer had toe te voegen en dat het zijn mindset met betrekking tot het racen niet veranderd had.

"Ik heb op social media al verteld hoe ik erover denk", aldus Bagnaia. "Ik heb het drie of vier weken geleden al gepost. Het heeft geen invloed op de MotoGP. Het brengt mijn manier van denken voor het racen niet in gevaar. Het is makkelijk om meteen aan de MotoGP te denken, want het was een fout. Het is helaas gebeurd. Ik heb een fout gemaakt, dat begrijp ik." Toen Bagnaia gevraagd werd of hij het zou begrijpen als de MotoGP of Ducati hem een straf zou geven, zoals in andere sporten in het verleden het geval is geweest, sprong teamgenoot Jack Miller voor de Italiaan op de bres. "Welke andere sporten?", zei de Australiër. "Daar hebben we het toch niet over? Dit gaat puur om negativiteit verspreiden, dat is niet nodig. Hij heeft gezegd wat 'ie wilde. Meer niet."

In de afgelopen jaren hebben diverse grote sporters een rijverbod gekregen voor rijden onder invloed. Olympiër Michael Phelps werd in 2014 voor zes maanden geschorst door de Amerikaanse zwembond. Motorsport UK, de Britse race-instantie, eist dat alle licentiehouders dergelijke incidenten moeten melden. Het gevolg is dat de licentie dan wordt geschorst.