Bagnaia is er nog niet gerust op: “We moeten blijven pushen”

Met zijn overwinning in de GP van Maleisië zette Francesco Bagnaia zijn voornaamste tegenstander op 23 punten achterstand. Het betekent dat Fabio Quartararo dit weekend de race moet winnen om kans te maken op de wereldtitel. In dat geval heeft Bagnaia genoeg aan een plek bij de eerste veertien. Een geruststellende gedachte, zou je zeggen. Maar Bagnaia noteerde dit seizoen al vijf nulscores, voornamelijk door een verlies van concentratie.

Gevraagd of zijn voorsprong hem iets meer ontspanning geeft, zegt de Italiaan: “Nee, eigenlijk niet. Het is nog niet binnen, we moeten blijven pushen. Het wordt belangrijk om de race slim aan te pakken, we moeten dit weekend slim zijn. Het is nu eenmaal zo dat we er beter voor staan dan Fabio, maar we moeten het nog wel afmaken. Dat vergt de maximale concentratie, ik probeer gefocust te zijn op het weekend en probeer in de race zo goed mogelijk te scoren.”

Vorig jaar zegevierde Bagnaia nog op het Circuit Ricardo Tormo toen Ducati met Pramac-rijder Jorge Martin en Bagnaia’s teamgenoot Jack Miller het volledige podium bezette. De WK-leider erkent dat Valencia op papier een goed circuit is voor de Ducatisten, maar dat maakt een succesvol verloop van de race op zondag nog geen zekerheid. “Dit circuit is zeker goed voor ons, de motor is competitief en qua rijgedrag hebben we ten opzichte van vorig jaar nog een stap gemaakt. Maar de MotoGP zit vol verrassingen, er kan nog van alles gebeuren. Het belangrijkste voor ons is om te werken zoals we dat altijd doen, hopelijk kunnen we dan voor de overwinning vechten.”

Bagnaia kan dit weekend rekening op de steun van zijn mentor Valentino Rossi, tevens de laatste Italiaanse wereldkampioen in de MotoGP. Il Dottore nam een jaar geleden afscheid van de MotoGP, maar wil wel getuige zijn als de eerste VR46-coureur kampioen wordt. “Het is geweldig dat hij er is. Hij is er voor mij, maar ook voor de andere rijders van de Academy. Hij kent het klappen van de zweep, hij weet hoe ik me nu voel en dat zal alleen maar helpen.”