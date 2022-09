Bagnaia boekt nipte zege voor Bastianini in GP van San Marino

Bij aankomst op de grid voor de Grand Prix van San Marino tikte de temperatuurmeter de 27 graden Celsius aan. Daarmee was het warmer dan het de rest van het weekend geweest is. Enkele coureurs kwamen op de zachtste achterband naar de opstelling, maar ook zij gingen kort voor de race over op de medium compound achterband. De bandenkeuze was daardoor vrijwel unaniem onder de rijders: de hardste compound vooraan, medium achteraan. Andrea Dovizioso begon in zijn Misano aan de laatste race van zijn prachtige loopbaan. Dovi vertrok vanaf de achttiende startplek, zijn Ducati-opvolger Jack Miller begon van pole.

Miller maakte een raketstart en dook als eerste de eerste bocht in. Johann Zarco, Pol Espargaro en wildcard Michele Pirro kwamen er minder genadig vanaf. Zij gingen onderuit in de eerste bocht. Miller ging glansrijk aan de leiding in de eerste ronde terwijl Bagnaia opgeklommen was tot de derde plek. Miller had de eerste ronde goed doorstaan, maar ging vervolgens onderuit toen hij de vierde bocht aansneed. Het had duidelijk te maken met de warme omstandigheden, even verderop ging rookie Marco Bezzecchi ook onderuit. Enea Bastianini lag daardoor aan de leiding in San Marino, maar Bagnaia wist dat hij in de beginfase meer snelheid had. Bastianini kwam in de race overigens aan de start met een speciaal uitgevoerde versie van de Ducati GP21 met een livery ter ere van wijlen teambaas Fausto Gresini.

Viñales ambitieus, Bagnaia controleert

Bastianini moest zich even herpakken na de inhaalactie van Bagnaia en kreeg daar geen tijd voor. Maverick Viñales, bezig aan een sterk weekend in Aprilia, vloog hem om de oren in bocht 14 en ging naar de tweede plek. Viñales zat direct op het achterwiel van Bagnaia, maar tot een aanval kwam het nog niet. Bastianini kwam even op adem, maar had Luca Marini inmiddels wel in zijn nek. Aleix Espargaro had een goede start gemaakt en lag op de vijfde plek voor Fabio Quartararo, die weinig vooruitgang boekte in de eerste ronden. Espargaro kende in de vierde ronde een moment van onbalans en gaf daarmee zijn vijfde plek prijs aan Quartararo.

De Yamaha-rijder voerde direct het tempo op om aansluiting te krijgen bij de voorste vier. Dat lukte, Espargaro had op zijn beurt wat tijd nodig om op stoom te komen. Het duurde niet lang voordat de Aprilia-kopman zover was, maar zijn teamgenoot Viñales was op dat moment de grootste bedreiging voor raceleider Bagnaia. De Spanjaard zat dicht op het achterwiel van de leider, maar zocht zo nu en dan de ruimte op omdat hij de voorband zo een beetje kon ontlasten. Viñales zocht andere lijnen dan Bagnaia, maar kreeg daardoor ook al vroeg in de race een waarschuwing voor de track limits. Bastianini moest een gaatje laten aan de twee leiders terwijl Luca Marini comfortabel op het achterwiel van de Gresini-rijder zat.

Zo vorderde de race verder en halverwege de wedstrijd vond Bagnaia een goed moment om te versnellen en de druk op te voeren. Bastianini kraakte als eerste, hij moest de derde plek even overgeven aan Marini. Opvallender was dat ook Quartararo op de vijfde plek afhaakte bij de top-vier. Hij lag met tien ronden te gaan op meer dan een seconde achterstand van Marini. Aleix Espargaro had op zijn beurt ook de witte vlag moeten hijsen voor de podiumplekken, Espargaro gaf meer dan twee seconden prijs op zijn voornaamste concurrent in het kampioenschap.

Strijd om de zege, maar niet met Viñales

Met negen ronden te gaan ging Viñales weer eens te wijd en was bijna zeker dat hij zijn ambities voor de eerste Aprilia-zege moest opbergen. Dat werd onderstreept door Bastianini, die in rap tempo tijd goed maakte op Bagnaia. Bastianini had intussen ook al een waarschuwing voor track limits op zak, maar liet zich niet van de wijs brengen. Daarmee kregen we een herhaling van Le Mans, waar Bastianini de druk ook hevig opvoerde bij zijn toekomstig teamgenoot.

Het werd een zenuwslopende affaire voor de beide Ducati-teams, waarbij terug gedacht moest worden aan de woorden die het management van de fabrikant voor de race uitsprak: “Onze rijders zijn vrij om te racen, maar ze mogen geen gekke dingen met elkaar uithalen”, liet Paolo Ciabatti voor de start weten.

Bastianini zat Bagnaia op de hielen. In de laatste ronde remde de Gresini-man extreem laat en daar gaf hij aardig wat terrein prijs. Het leek daardoor een gelopen koers, maar Bastianini gaf niet op en zette door. Tot een aanval in de laatste bochten kwam het niet, maar bij het opkomen van het rechte stuk had Bastianini meer snelheid. Op de streep was Bagnaia de eerste, maar het verschil met ‘Bestia’ was minimaal: hij reed in de laatste omloop zijn snelste rondetijd van de race en lag op de finish 34 duizendsten van een seconde achter Bagnaia. De Ducati-kopman pakte zijn vierde overwinning op rij en deed een gigantische zaak in het kampioenschap.

Viñales haakte in de laatste ronden echt af. Hij kwam echter op de derde plek aan de finish, vier seconden achter de eerste twee rijders. Marini werd vierde voor Quartararo, die zijn voorsprong in het kampioenschap zag slinken tot dertig punten. Aleix Espargaro werd zesde voor Alex Rins en Brad Binder. Jorge Martin sloot een lastig weekend af met de negende plaats, Alex Marquez was de beste Honda-rijder op de tiende plek.

Dovizioso sloot zijn MotoGP-loopbaan in Misano af. In zijn 346ste Grand Prix eindigde hij op de twaalfde plek. Hij reed daarmee een van zijn beste races dit seizoen en eindigde net achter Miguel Oliveira. Raul Fernandez reed een van zijn beste races dit seizoen, hij werd dertiende. Stefan Bradl kwam binnen als veertiende, Takaaki Nakagami pakte het laatste punt. Darryn Binder reed naar de zestiende plek voor Bezzecchi, die zich herpakte na zijn val. Miller, Remy Gardner en Fabio Di Giannantonio maakten de top-twintig compleet. Kazuki Watanabe, de vervanger van Joan Mir, eindigde op een ronde achterstand als 21ste.

Uitslag: MotoGP Grand Prix van San Marino