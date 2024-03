Bagnaia: Nieuw contract belangrijk voor focus op MotoGP-seizoen

Maandag maakte het fabrieksteam van Ducati bekend dat Francesco Bagnaia ook in 2025 en 2026 aanblijft. De tweevoudig wereldkampioen verlengde zijn eind 2024 aflopende contract bij de succesvolle fabrikant, die de afgelopen vier constructeurstitels behaalde. Tijdens de persconferentie in de aanloop naar de Grand Prix van Qatar sprak Bagnaia zich uit over zijn nieuwe overeenkomst en het belang ervan om de gesprekken nog voor de seizoensstart af te ronden.

"De contractverlenging is heel belangrijk voor mij, maar ook voor Ducati. Het is belangrijk om een heldere mindset te hebben en hierdoor kan ik me uitsluitend focussen op het neerzetten van resultaten", vertelt Bagnaia, die vorig jaar al begon met de onderhandelingen met Ducati. "We wilden allemaal dezelfde richting inslaan. Ik wilde bij Ducati blijven, Ducati wilde mij behouden. Daardoor kwam het samen. Ook hadden we de tijd om het rond te krijgen, zonder al te veel tijdsdruk. Beide kanten hebben hun werk gedaan, dus het was uiteindelijk redelijk makkelijk om het rond te krijgen. We zijn allemaal tevreden met elkaar, dus zo moeilijk was het niet."

Met goed gevoel naar eerste raceweekend

Bagnaia kan in 2024 rekenen op een verbeterde Ducati Desmosedici. Op de GP24 maakte de rijder uit Turijn tijdens de wintertests een sterke indruk, want zowel in Maleisië als in Qatar dook hij ruimschoots onder het officiële ronderecord. "We arriveren hier in geweldige vorm", erkent Bagnaia dan ook. "We werkten perfect tijdens de test en we hebben alles kunnen doen wat op de planning stond. Mijn gevoel op de nieuwe motor is best goed. Natuurlijk hebben we pas vijf testdagen gehad, dus we moeten nog meer ronden rijden. Het gevoel is echter positief en het lijkt erop dat de motor behoorlijk competitief is. Ik ben dus blij."

Op basis van de tests lijkt Bagnaia ook in 2024 weer een hoofdrolspeler te worden in de titelstrijd, zoals dat de afgelopen drie jaar ook het geval was. In 2022 en 2023 leverde dat wereldtitels op, maar desondanks gaat hij niet met een ander gevoel het eerste raceweekend in dan in andere jaren. "Ik voel me niet anders, nee. Ik wil doorgaan met waar ik van hou en wat ik momenteel doe. De ambitie is dus hetzelfde en we werken in de pitbox nog op dezelfde manier", aldus Bagnaia. "Thuis doe ik nog meer werk, dus ik wil altijd zo blijven en op deze manier door blijven gaan."