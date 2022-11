Bagnaia kan niet voorzichtig zijn in Valencia: “Dat geeft problemen”

Francesco Bagnaia kreeg vorig weekend in Maleisië zijn eerste kans om de MotoGP-wereldtitel veilig te stellen. Hij won de race, maar de titelstrijd bleef door de derde plek van concurrent Fabio Quartararo nog even open. Bagnaia hoeft aankomend weekend in Valencia slechts twee punten te winnen op de Fransman om de wereldtitel te pakken, Quartararo moet op zijn beurt de race winnen om überhaupt kans te maken op het prolongeren van de wereldtitel. Het is pas voor de vijfde keer in het MotoGP-tijdperk dat de beslissing in de titelstrijd plaatsvindt tijdens de seizoensfinale.

Bagnaia verkeert dus in een goede positie om zijn tweede wereldtitel te pakken, in 2018 werd hij al wereldkampioen in Moto2. Zijn aanpak blijft echter hetzelfde als in de afgelopen races. “De situatie is wat betreft het kampioenschap nog een beetje beter”, zegt Bagnaia over de race in Valencia. “Maar als je te voorzichtig bent, kom je in de problemen. Zeker in een groep is het lastig om je dan te bewegen, de bandendruk loopt verder op als je in een groep rijdt. Ik probeer het te doen zoals ik het altijd deed, niet zoals het afgelopen weekend in Maleisië. Ik maakte veel te veel fouten en crashes. Ik moet slim zijn, de situatie goed inschatten en dan zullen we in de race wel zien of we nog een kans hebben om voor de overwinning te gaan. Ik hoop in ieder geval dat we een droog weekend krijgen, dan zullen we zien.”

De coureur uit Turijn beleefde in Maleisië een rommelig weekend tot hij in de race met alles en iedereen afrekende. Bagnaia ging tweemaal onderuit op zaterdag en kwam in de kwalificatie niet verder dan de negende plek. “Ik kan iets meer ontspannen”, denkt Bagnaia. “Het weekend in Maleisië was best lastig met de fouten die ik op zaterdag maakte. In Valencia kunnen we sterk zijn zonder de motor extreem te forceren zoals ik op de zaterdag deed in Maleisië. Ons tempo is goed genoeg voor een overwinning zonder dat we gekke dingen hoeven te doen.”