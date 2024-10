Bagnaia hoeft niet op steun Bastianini te rekenen in MotoGP Thailand

Met nog drie raceweekenden voor de boeg zijn Jorge Martín en Francesco Bagnaia de voornaamste kandidaten voor de MotoGP-wereldtitel. Voorafgaand aan de Grand Prix van Thailand bedraagt het onderlinge verschil slechts twintig punten. Op hulp van teamgenoot Enea Bastianini lijkt Bagnaia in ieder geval in Thailand niet te hoeven rekenen. De rijder uit Rimini ontkent in de aanloop naar de race in Buriram dat er al gesproken is over teamorders om Bagnaia te helpen in de titelstrijd. "Nee, daar hebben we niet over gesproken", verklaarde Bastianini.

Dat hij niet bereid is om Bagnaia nu al de helpende hand toe te steken, komt doordat Bastianini zelf ook nog een kans maakt op de MotoGP-titel. Hij begint met een achterstand van 93 punten aan de laatste drie raceweekenden, waarin nog maximaal 111 punten verdiend kunnen worden. Bastianini sluit echter ook niet uit dat hij zijn teamgenoot in Maleisië en Valencia wel de helpende hand toesteekt als hij zelf uitgeschakeld is in de titelstrijd. "Sepang is een van mijn favoriete circuits. Dat weten we en we hebben in het verleden ook gezien dat ik hier snel was. Valencia is niet een van mijn favorieten", aldus Bastianini. "Hier gebeurt het zeker niet, want ik kan de toppositie in het kampioenschap nog bereiken en dat wil ik ook proberen."

Qua verwachtingen voor de Thaise Grand Prix heeft Bastianini zich donderdag op de vlakte gehouden. De Italiaan heeft in vier races op Chang International Circuit nog nooit op het podium gestaan en een zesde plaats in de MotoGP-race van 2022 is zijn beste resultaat op de omloop tot nu toe. "We moeten kijken wat mogelijk is, want vorig jaar ging het niet zo goed tijdens deze periode", erkent hij, om eraan toe te voegen dat het van cruciaal belang is om een goede vrijdag af te werken. "Ik heb er vertrouwen in dat ik mezelf kan verbeteren en dat ik iets meer kan laten zien dit jaar. We hebben gezien dat de vrijdagen heel belangrijk zijn voor het kampioenschap en dus wordt morgen een belangrijke dag voor me, maar ik ben er klaar voor."