De viervoudig MotoGP-racewinnaar kwam als topfavoriet voor de wereldtitel naar Qatar. Ondanks dat Ducati in de winter van 2021 op 2022 al over een vrijwel ‘perfecte machine’ beschikte, deed de Italiaanse renstal er voor dit seizoen nog een schepje bovenop. Zo kwam de GP22 voor het licht, maar blijkt die machine nog niet zo sterk als de voorganger. Aan de vooravond van de race in Qatar werd besloten om de nieuwste specificatie krachtbron niet te gebruiken, maar met een combinatie van het oude en nieuwe blok te racen.

Ook dat bleek niet de sleutel tot direct succes. Francesco Bagnaia eindigde in de kwalificatie op de negende plaats en stond zondagavond na de race met lege handen. Dit had te maken met een crash halverwege de wedstrijd, waardoor hij ook merkgenoot Jorge Martin onderuit veegde. Hij nam de schuld van het incident op zich, maar laakte ook de voorbereiding op de wedstrijd. Daarbij had hij veel te veel huiswerk, oftewel ontwikkelingswerk aan de machine om goed voorbereid te zijn op de Grand Prix van Qatar.

“Het is vreemd, in mijn positie heb ik te veel huiswerk moeten doen”, zegt Bagnaia. “We hadden na de derde training klaar moeten zijn, maar dat was voor mij niet mogelijk. Het gevoel was terug in de vierde training, maar alleen omdat we teruggingen naar een bepaalde afstelling. Toen vond ik het goede gevoel met de motor weer. Vanaf dat moment hebben we de motor niet meer aangeraakt. In de warm-up reed ik weer en was ik vijfde, ik voelde dat ik niet klaar was voor de race. Ik was wel wat sneller, maar we hadden de elektronica en de afstelling van de motor niet goed aangepast op de grip en het circuit. We moesten voor de race nog iets doen, maar we stonden op achterstand. Afgaande op ons tempo op zaterdag deden we het vrij goed tijdens de race, ik reed toch wel naar voren. Het ging wel snel. Ik hoorde niet bij de snelste coureurs, maar ik was snel genoeg.”

Drie van de vier fabrieksmotoren van Ducati geraakten niet aan de finish, Bagnaia vindt de GP21 op dit moment sterker. “De motor van vorig jaar heeft nog een streepje voor, die won niet voor niets. Enea is op de eerste dag van de test begonnen met een volle tank en heeft gewoon kunnen rijden, wij hadden het veel te druk met het ontwikkelen van de motor. Wat mij betreft stoppen we daarmee en raken we de motor niet meer aan. Gewoon rijden, dat moeten we doen.”

“Aan de overwinning denken te ambitieus”

Zijn eigen machine was daarentegen nog niet klaar om te vechten voor de overwinning. “Ik lag na drie bochten op de zestiende plek, de start was niet best”, voegt hij toe. “Ik probeerde plekken goed te maken, maar we waren gewoon niet klaar om voor de overwinning te vechten. Het was te ambitieus om aan de overwinning te denken, we konden hooguit wat plekken goed maken. Mijn tempo was goed, zeker als we kijken naar wat we dit weekend hebben moeten doen. Het belangrijkste is dat dit onze basis is en dat we geen gekkigheden meer uithalen. Ik moet me concentreren op het racen en aan mijn stijl denken. Dan kunnen we hetzelfde gevoel vinden waarmee we vorig jaar zo succesvol waren. Ik weet dat we races kunnen winnen, maar nu moet ik aan mezelf denken om weer vooraan mee te doen.”