MotoGP GP van Valencia

Francesco Bagnaia neemt afscheid van Ducati: hoofdletsel houdt hem aan de kant in Valencia

Bagnaia’s illustere periode bij Ducati eindigde voortijdig door een dubbele blessure, waaronder een lichte bloeding in zijn hoofd

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 26 nov 2026, 17:44

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Francesco Bagnaia wist even niet wat hij moest zeggen toen hij aan de vooravond van de Grand Prix van Valencia van dit weekend afscheid nam van Ducati. Hij maakte bekend dat hij door een hoofdblessure niet kan meedoen aan de MotoGP-finale.

De drievoudig wereldkampioen werd in de sprintrace op Lusail hard van zijn motor geslingerd, nadat hij in de eerste bocht was geraakt door een stuurloze Fermín Aldeguer.

Bij de Italiaan werd direct een voetblessure vastgesteld, waardoor hij zowel de volledige race in Qatar als de Grand Prix van Portugal van afgelopen weekend moest missen.

Bagnaia hoopte dit weekend in Valencia weer in actie te komen en zo zijn mooie hoofdstuk met Ducati af te sluiten, maar kreeg van de artsen geen toestemming om weer te rijden.

Hoewel Bagnaia krukken nodig had, reisde hij toch af om afscheid te nemen van het team waarmee hij in 2022-23 twee MotoGP-titels won.

Bij zijn aankomst verraste Ducati hem met een speciale wit-rode GP26, die het merk had klaargemaakt voor wat zijn laatste optreden met het team had moeten worden.

Bagnaia werd tijdens een speciale persconferentie overmand door emoties. De 29-jarige vertelde dat de artsen na zijn crash in Qatar een kleine bloeding in zijn hoofd hadden ontdekt.

“Dit was een cadeau dat Ducati mij wilde geven. Het is jammer voor mij [dat ik niet op deze motor kan racen]”, zei een geëmotioneerde en stotterende Bagnaia.

“Ik heb altijd van Ducati gehouden. Ik heb altijd van dit team gehouden. En we moeten delen… het mooiste moment uit mijn carrière.

“Het is jammer dat ik niet nog één laatste keer kan rijden, maar de dokter zei nee. Het probleem zit niet in de voeten. De voeten zijn bijna goed.

“De crash in Qatar was enorm. Ik had een hoofd-‘capture’. Er zit nog wat bloed in mijn hoofd. Ik denk dat het een bloeding is. We zijn er niet bang voor, want het is heel weinig, maar er is een kans op grotere gevolgen. Daarom kunnen we onze laatste momenten niet nog eens samen meemaken.

“Voor mij is dat jammer. Ook voor mijn team, voor iedereen.”

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

Bagnaia debuteerde in 2019 in de MotoGP bij Pramac, waarna hij twee jaar later doorschoof naar het fabrieksteam.

De Italiaan leidde Ducati naar de succesvolste periode van het merk in de MotoGP, met opeenvolgende wereldtitels bij de rijders in 2022 en ’23.

Ducati general manager Gigi Dall’Igna heeft hem openlijk de op een na belangrijkste rijder in de geschiedenis van de fabrikant genoemd, alleen achter Casey Stoner.

In 2025 kelderden de resultaten van Bagnaia echter, doordat hij worstelde met de GP25. Hij stelde herhaaldelijk dat zijn rijstijl niet aansloot bij het DNA van de motor.

De terugval in Bagnaia’s vorm viel samen met de komst van Marc Márquez naar Ducati en bracht Dall’Igna ertoe Bagnaia te vervangen door opkomend KTM-talent Pedro Acosta.

Bagnaia stapt volgend jaar op basis van een vierjarig contract over naar Aprilia, maar hij oogde emotioneel toen hij afscheid nam van een team waarbij hij eerder had gehoopt zijn carrière af te sluiten.

“Ik wil Ducati voor alles bedanken”, zei hij. “Ik geloofde heel erg in dit project. Zodra ik de kans had om te kiezen, toen dat in 2017 was. Ons eerste contact was in 2016. Na een weddenschap lieten ze mij de eerste tien ronden van een test op hun MotoGP-motor rijden. Voor mij was dat ongelooflijk.

“Slechts een jaar later had ik het eerste contact met Ducati om over MotoGP te praten. Het was mijn eerste seizoen in Moto2. “We geloofden samen in onszelf. Ik geloofde heel erg in Ducati. Ducati geloofde heel erg in mij en we begonnen aan deze reis, die ons veel glorie heeft gebracht. [Het was] prachtig: 31 overwinningen, 63 podiumplaatsen, twee titels. Niemand kan ons deze resultaten afpakken.

“Dit is veel meer dan ik had verwacht toen ik een klein kind was, toen ik een dromer was. En deze kleine dromer heeft die beloning voor zijn dromen gekregen.”

Over zijn recente problemen zei hij ook: “Ik had gewoon pech dat het DNA van de motor de afgelopen twee seizoenen iets anders was. Ik paste me daar niet aan aan, ik kon niet zo snel zijn als ik weet dat ik kan zijn, en niet zo snel als ik zou willen zijn.”

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