Bagnaia in MotoGP-titelstrijd niet alleen bezig met Martín

Op zaterdagochtend was Francesco Bagnaia nog de snelste in de kwalificatie, waardoor de Italiaan tweemaal van pole mocht starten op het Misano World Circuit Marco Simoncelli. In de sprintrace kende hij een matige start, waardoor hij ver terugviel en genoegen moest nemen met de tweede plaats, achter titelrivaal Jorge Martín. De Grand Prix verliep heel anders, maar het eindigde wel in hetzelfde resultaat voor Bagnaia. Dit keer had hij een betere start, maar door regendruppels in de beginfase barstte een spannende strijd los, een strijd waarin Marc Márquez de duidelijke winnaar was. Bagnaia probeerde aan te sluiten, maar keek toe hoe de Gresini-rijder en zijn toekomstig teamgenoot ervandoor ging.

"Het voelt niet als een overwinning omdat het ook geen overwinning is, maar het voelt nog steeds heel goed", zegt Bagnaia na de GP op Misano. Hij zag immers ook dat Martín al vroeg binnenkwam om op een motor met regenbanden over te stappen, wat achteraf gezien een grote fout bleek te zijn. Martín verloor veel terrein en pakte slechts één punt, waardoor Bagnaia nog maar zeven punten achterstand heeft. "Ik geloof erin! Ik wilde vandaag winnen, maar de tweede plaats was een enorm resultaat met het oog op het kampioenschap."

Op zaterdag was Bagnaia nog 'boos' in de sprintrace, waar hij naar eigen zeggen wel kans maakte op de zege 'maar die kans niet aangreep'. "Maar vandaag was het maximale wat ik kon doen. De maandag na Aragón was echt zwaar", kijkt hij terug op de race in Spanje, waar een crash met Álex Márquez in de slotfase een kans op goede punten kostte - en flink wat fysieke pijn opleverde. "Ik kon niet veel doen. De pijn begon toen op te komen. We hebben veel met mijn crew en fysio gewerkt en zij hebben het fantastisch gedaan. Ik ben heel trots op wat we hebben gedaan."

Hoewel de focus in de titelstrijd in MotoGP vooral gericht is op Bagnaia en Martín, maken Marc Márquez en Enea Bastianini op papier ook nog kans. Martín leidt met 312 punten, Márquez heeft er 259 achter zijn naam staan en Bastianini 250. "Ik sluit hen nooit uit", aldus Bagnaia, die dus niet alleen het vizier naar voren gericht heeft. "Ik ken hun potentie en de potentie van hun motor. Zolang je er in theorie nog bij staat, moet je erin geloven."