Na vier races staat Francesco Bagnaia aan de leiding in het MotoGP-kampioenschap. De Ducati-rijder werd zondag op Jerez tweede achter teamgenoot Jack Miller, waardoor zijn puntentotaal op 66 uitkomt. Dat zijn er twee meer dan Fabio Quartararo er heeft verzameld. De podiumplaats in Spanje was de derde van het seizoen voor Bagnaia, die nu al twintig punten meer heeft gescoord dan vorig jaar in het hele seizoen. Met zijn goede uitgangspositie in de titelstrijd is het verleidelijk om alvast wat vooruit te kijken, maar daar wil de Italiaan niets van weten.

“Ik ben blij dat ik de leider in het kampioenschap ben. Dat moet ik me realiseren, maar ik moet er niet over nadenken. We hebben nog zestien races te gaan en we moeten op deze weg door. Als ik na vier races over het kampioenschap begin na te denken, dan ga ik langzamer rijden”, legt Bagnaia uit waarom hij niet aan de titel wil denken. “Ik moet het race voor race bekijken en zien wat er gaat gebeuren. We hadden geluk dat Fabio het lastig had, want zonder problemen had hij de race gewonnen. Zijn snelheid was ongelooflijk en hij was het hele weekend dominant. Maar om een kampioenschap te winnen, heb je ook geluk nodig. Dus ik ben blij, maar we moeten per race blijven bekijken. Wel komen we nu op circuits die we leuk vinden.”

Bagnaia sprak na de GP van Spanje over een ‘geweldig’ gevoel op zijn Ducati, ondanks een momentje waardoor hij twee ronden voor het einde bijna crashte. Vanaf dat punt genoot finishen de prioriteit. “Bij de start had ik het even lastig, omdat ik dacht dat het moeilijk zou worden om de race te eindigen als ik met de achterband zou pushen. Maar ik zag dat Jack, Fabio en alle andere rijders bij de start hard pushten. Toen zag ik dat mijn snelheid goed was en probeerde ik om posities terug te winnen en het gat naar Jack te dichten”, aldus Bagnaia. “Ik nam wat risico’s met de voorkant en het ging met twee ronden te gaan bijna mis in bocht 7. Daarna was het beter om kalm te blijven en de race te finishen. Dit was Jacks dag. Hij verdiende deze zege. Om eerste en tweede te worden op dit circuit geeft ons absoluut motivatie voor de circuits waarop onze motor beter werkt.”

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto: Gold and Goose / Motorsport Images