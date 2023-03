De MotoGP kampt met een populariteitsprobleem sinds het stoppen van enkele rijders die het kampioenschap jarenlang gekleurd hebben. Promotor Dorna Sports introduceerde de sprintrace in de hoop fans naar het circuit te trekken en ervoor te zorgen dat meer kijkers inschakelen op televisie. Het is nog maar de vraag of de ‘MotoGP Sprint’, zoals het officieel heet, het antwoord is op dat vraagstuk. In de eerste sprintrace over twaalf ronden op het Autodromo Internacional do Algarve werd in ieder geval duidelijk dat het op sportief vlak een aardige impuls is voor het wereldkampioenschap.

Pol Espargaro was door zijn zware val op vrijdag afwezig in de allereerste sprintrace. Na zijn sensationele ronde in de kwalificatie begon Repsol Honda’s Marc Marquez van pole-position aan de allereerste sprintrace met in totaal 21 rijders op de grid. Hij consolideerde de koppositie in de eerste honderden meters terwijl Enea Bastianini een geweldige start maakte vanaf de zesde plek en zich in de strijd gooide met teamgenoot Francesco Bagnaia en Maritn. Beide rijders hielden hem eronder, Bastianini moest voorlopig genoegen nemen met de vierde plek.

Marquez kwam als leider het rechte stuk op aan het eind van de eerste ronde, maar werd op het rechte stuk verschalkt door Bagnaia én Mir. Repsol Honda kreeg op hetzelfde moment nog een tegenslag te verwerken toen Joan Mir in zijn racedebuut voor het iconische team ten val kwam. Duidelijk was dat alle rijders behoorlijk agressief waren, maar Mir ging in zijn eentje onderuit nadat hij Fabio Quartararo bijna mee onderuit veegde. Quartararo viel ver terug en moest in de achtervolging om nog aanspraak te maken op punten.

Even later ging het helemaal mis voor Luca Marini en Bastianini. Marini zat aan de binnenkant en maakte contact met Bastianini. De fabrieksrijder maakte een nare val mee en moest naar het medisch centrum op het circuit. Ook Marini lag uit de wedstrijd. De wedstrijdleiding maakte vrijwel meteen duidelijk dat het onderzoek instelde naar het incident. Het drama voor VR46 was compleet toen ook Marco Bezzecchi een ronde later ten val kwam in bocht 14. Daarmee waren drie van de acht Ducati’s uitgeschakeld.

De strijd vooraan ging door met Martin die Bagnaia had verschalkt. Marquez keek vanaf de derde plek toe, maar had moeite om het tempo van de beide koplopers te volgen. Jack Miller produceerde op dat moment de snelste tijd en ging met Oliveira in zijn slipstream op jacht naar het podium. Miller kon de inhaalactie aan het begin van de vijfde ronde voltooien, Oliveira moest zijn ellenbogen gebruiken om de zesvoudig MotoGP-wereldkampioen te verschalken.

Miller vervolgde zijn jacht en had nu zijn oud-teamgenoot en vriend Bagnaia in het vizier. In de zesde ronde vond Miller zijn moment, hij prikte de RC16 langszij bij de regerend wereldkampioen. De Australiër had duidelijk een uitstekend ritme met de zachte Michelin-voorband en probeerde dat voordeel te gebruiken. Even later zette hij de machine naast Martin, maar op het rechte stuk had de GP23 iets meer snelheid. Martin kwam terug aan de leiding en door het gevecht vooraan sloten ook Oliveira, Marquez en Aprilia-mannen Aleix Espargaro en Maverick Viñales aan bij het leidende trio.

Met nog drie ronden te gaan leek het erop dat Miller zijn kruid verschoten had, hij moest een gaatje laten ten opzichte van Martin. De Spanjaard had vier tienden voorsprong en Bagnaia had maar een halve kans nodig om zijn Ducati langs Miller te sturen. Miller verloor meer terrein en Oliveira deed ook een poging om Miller voorbij te sturen. Hij won een plekje, maar verloor ook een plekje omdat Marc Marquez ze allebei voorbij wist te komen.

In de voorlaatste ronde zat Bagnaia echt op het achterwiel bij Martin en niet veel later zette de wereldkampioen echt de aanval in. Hij pakte de leiding in de wedstrijd en hield genoeg over om de allereerste MotoGP-sprintrace op zijn naam te schrijven voor Martin. Daarachter ging het in de laatste ronde nog verkeerd voor Oliveira. Hij verspeelde het podium toen hij zijn rempunt voor een van de langzamere bochten miste.

Polesitter Marc Marquez redde daarmee het podium. Miller werd vierde voor Viñales en Espargaro. Oliveira moest genoegen nemen met de zevende plek. Johann Zarco kwam in niemandsland op de achtste plek aan de meet voor Gresini Ducati-coureur Alex Marquez. Quartararo kwam zijn dramatische start niet meer te boven en arriveerde op de tiende plek aan de finish. Hij eindigde buiten de punten.

Het volgende agendapunt voor de MotoGP-rijders is de warm-up op zondagmorgen om 10.45 uur gevolgd door de Grand Prix van Portugal. Aanvangstijd voor de race over 25 ronden is 15.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag: MotoGP Sprintrace Grand Prix van Portugal