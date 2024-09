Bagnaia: "MotoGP-seizoen 2024 is het kampioenschap van fouten"

Een kleine week na zijn kostbare crash in de Grand Prix van Emilia-Romagna sloeg Francesco Bagnaia terug door de sprintrace in Indonesië op zijn naam te schrijven. Hij rekende af met Ducati-teamgenoot Enea Bastianini en Marc Márquez, nadat Jorge Martín in de openingsronde als leider crashte. Bagnaia verkleinde zijn achterstand in de titelstrijd zodoende tot twaalf punten. Het was niet de eerste keer dat Martín als leider kostbare punten vergooide in de titelstrijd: eerder deed hij dat met crashes in de Grands Prix van Spanje en Duitsland. Ook in de sprintrace in Mugello ging hij onderuit, waarna hij in de GP van San Marino een verkeerde strategische keuze maakte.

Ook Bagnaia was tot dusver niet foutloos in 2024. Zijn teller staat inmiddels op zeven uitvalbeurten in 29 races. De Ducati-rijder liet daarmee ook de nodige punten liggen en dus trok hij na de sprintrace in Mandalika een duidelijke conclusie. "Dit seizoen lijkt een kampioenschap van fouten te zijn", zei Bagnaia, die vermoedde dat het rubber van Michelin een hoofdrol speelt. "De achterbanden zijn enorm verbeterd en we remmen heel hard omdat de achterkant helpt bij het afremmen, maar de voorkant heeft meer problemen doordat we sneller de bochten ingaan. Michelin heeft de prestaties dit seizoen enorm verbeterd, want het hele seizoen zijn we overal al veel sneller. Maar als je op de limiet zit, is het makkelijk om een crash mee te maken."

Gezien het verloop van het huidige MotoGP-seizoen wilde Bagnaia dan ook geen conclusies trekken na zijn zege in de sprintrace. "Het is dus belangrijk voor het kampioenschap, maar we moeten gefocust blijven. We weten dat het tot de sprintrace niet ons beste weekend was, maar we hebben ons iedere sessie verbeterd", verklaarde hij. Zo vreesde de regerend wereldkampioen op vrijdag nog deel te moeten nemen aan Q1, om dat ternauwernood af te wenden. Na een vierde plek in de kwalificatie volgde dus een sprintzege in Lombok, waar hij vorig jaar de zondagse Grand Prix nog op zijn naam schreef.

Tactiek aangepast na crash Martín

Toch zorgde het warme weer zaterdag voor de nodige uitdaging in de race over dertien ronden. "Het asfalt was 63 graden, dus ik denk dat dit de vreemdste en moeilijkste omstandigheden waren die we het hele seizoen hebben gehad. Het was dus niet makkelijk om te presteren", aldus Bagnaia, die zijn tactiek in de sprintrace aanpaste na de valpartij van Martín. Tegelijkertijd erkende hij ook dat hij het op zondag weer anders moet doen. "Toen ik de crash zag, begon ik in alle drie de sectoren sneller te rijden, maar op dat punt was ik heel langzaam. Ik controleerde een beetje en dat werkte. Dat is morgen niet het geval, maar ik ben blij met vandaag."