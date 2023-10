Bagnaia: MotoGP-rijders willen andere datum voor GP Australië

Omdat de MotoGP-organisatie al vroeg in het weekend doorhad dat zondag slecht weer te wachten stond met regen en harde windvlagen, besloot het om de sprintrace en hoofdrace om te wisselen. Daardoor kon zaterdag de hoofdrace wel afgewerkt worden, maar de sprintrace werd afgelast vanwege het slechte weer. Het is niet ongebruikelijk dat de weergoden roet in het eten gooien in de Australische Grand Prix, waardoor het volgens de MotoGP-rijders beter is om de race in de toekomst naar voren te halen op de kalender.

"We hebben er om gevraagd, maar het is om vele redenen lastig", zegt kampioenschapsleider Francesco Bagnaia. "Misschien vanwege de Formule 1-kalender, ik weet het niet. Het is voor mij duidelijk dat het beter is om races als deze en Mandalika naar het begin [van het seizoen] te halen omdat de omstandigheden op Phillip Island in de zomer misschien beter zijn dan dit. Misschien is de wind dan hetzelfde, maar dan heb je de zon en goede temperaturen. Het was in de warm-up onmogelijk om de voorrem op te warmen. Elke ronde kwamen we zonder remmen in bocht 10 aan. De temperatuur lag veel te laag."

MotoGP-wedstrijdleider Mike Webb heeft al laten weten dat de datum van deze race voor 2024, 20 oktober, niet zal veranderen omdat de kalender al vaststaat. Hij legt uit dat er ook 'commerciële redenen' zijn voor deze late datum. Dat heeft ook te maken met het feit dat de Australian Grand Prix Corporation een contract met de Formule 1 heeft. Albert Park is dan tot en met 2035 gegarandeerd van een plek bij de eerste drie races van het seizoen. Voormalig AGPC-CEO Andrew Westacott liet Motorsport.com vorig jaar weten: "De MotoGP heeft Qatar als eerste race vastgelegd, dat sluit januari of februari uit. We hebben de Formule 1 aan het begin van het jaar en hebben een adempauze nodig binnen de organisatie. We moeten ook denken aan de infrastructuur en leveranciers enzovoort. Dit is dus het juiste tijdslot voor de MotoGP. Het is een slot waar wij ons goed bij voelen en Dorna ook." Qatar heeft dit jaar vanwege werkzaamheden aan de baan niet de openingsronde van het MotoGP-kampioenschap georganiseerd, maar zal dat wel in 2024 doen.

Juiste beslissing

Bagnaia ging de sprintrace in met een voorsprong van 27 punten nadat hij zaterdag tweede was geworden in de hoofdrace. Jorge Martin gokte het op de zachte achterband, maar verloor en zakte van de leiding terug naar de vijfde plaats. Bagnaia stelt bereid te zijn geweest om 'voor de topposities' te strijden in de sprint en dat de balans in de motor 'positief' was voor de start, ook al kon Martin in die sprint wel weer punten inlopen.

Martin was het echter eens met het besluit van de wedstrijdleiding om de sprint af te gelasten. "Dat was de juiste beslissing. De wind was ongelofelijk en we zagen veel valpartijen in de Moto2", doelt de Spaanse Pramac-rijder op het feit dat er tien rijders in negen ronden waren gevallen, waarna ook deze race werd stilgelegd en niet meer hervat. "Het was een besluit van de wedstrijdleiding en dat moeten we respecteren. Ik voelde me op mijn gemak op de natte baan en ik zag een kans om punten in te lopen, maar het mocht niet zo zijn. We moeten nu denken aan de volgende [race]."

Thuisheld Jack Miller deelt die mening niet helemaal. Hij vindt dat de wedstrijdleiding de rijders op zijn minst de kans had moeten geven om wat verkenningsronden te doen om de omstandigheden zelf aan te kunnen voelen. "Ik ben het niet eens met de beslissing, we hadden op zijn minst een paar ronden moeten proberen", zei Miller tegen DAZN toen bekend was dat de sprintrace niet doorging. "Ja, er staat wind, maar het is zoals het is. Als het hard waait op de snelweg moet je ook doorrijden. Ik ben teleurgesteld, maar hopelijk kunnen we volgend jaar wel racen."