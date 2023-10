De MotoGP-coureurs konden zondag tijdens de Grand Prix van Japan uiteindelijk slechts de helft van de oorspronkelijk geplande 24 ronden afleggen. Vlak voor het einde van de dertiende ronde werd de race op Mobility Resort Motegi stilgelegd wegens te slechte weersomstandigheden, waarna een herstart door slecht zicht en invallende duisternis werd afgeblazen. Het betekende dat Jorge Martin zijn derde Grand Prix-zege van het jaar boekte en zijn achterstand op WK-leider Francesco Bagnaia, die als tweede over de finish kwam, verkleinde tot drie punten.

Bagnaia schaarde zich na afloop van de race achter het besluit om de race te stoppen. Tegelijkertijd dacht hij ook dat hij de race had kunnen winnen als de wedstrijdleiding door had laten racen. "Ik had hem bij kunnen halen. Jorge reed namelijk enkele snelle ronden waarin hij de band behoorlijk belastte, terwijl ik met dezelfde strategie verderging als Marquez en niet te veel vroeg van de achterband. Toen het in de laatste ronden harder begon te regenen, zag ik dat ik weer naar hem toe reed", zag Bagnaia zijn tactiek aanvankelijk vruchten afwerpen. "Helaas werd de race op dat moment gestopt, maar dat is prima. Daarna was het namelijk te moeilijk om verder te gaan. We willen allemaal dat het veilig is, dus dit was het juiste besluit."

Martin had niet gewonnen als hij aan wereldtitel had gedacht

Ook Martin oordeelde dat het uiteindelijk te gevaarlijk was om door te racen. De Pramac Ducati-coureur had 1,4 seconde voorsprong op Bagnaia toen de wedstrijdleiding de wedstrijd stillegde, nadat hij in de eerste fase op regenbanden een nog groter gat sloeg. "Ik wilde graag een goed resultaat halen. Toen het begon te regenen, sloot ik aan achter Pecco om te weten of hij zou stoppen voor een motorwissel. We zijn samen gestopt en daarna begon ik heel snel", blikte Martin terug op zijn race. "Ik kon de omstandigheden goed aanvoelen en was in staat om een voorsprong op te bouwen. Aan het einde was het heel moeilijk en eigenlijk te gevaarlijk om verder te gaan."

Met nog zes ronden te gaan in het huidige MotoGP-seizoen is het gat tussen Bagnaia en Martin dus nog maar drie punten. Het zou volkomen logisch zijn als de titelstrijd inmiddels in het hoofd van de Spanjaard speelt, maar zelf weet hij dat hij daar zo lang mogelijk niet aan moet denken. "Ik moest proberen om te winnen. Ik ging niet tot de limiet, want je valt als je die opzoekt in de regen. Ik was heel gefocust op winnen. Er zijn nog veel races te gaan in het kampioenschap, maar ik had niet gewonnen als ik aan het kampioenschap had gedacht", aldus Martin. "Op slicks had ik me nog meer ingehouden. Ik geniet echter van het moment. Dit was een dag waarop ik meer kon verliezen dan winnen, maar uiteindelijk won ik."