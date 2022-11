Hoe kan Francesco Bagnaia MotoGP-kampioen worden in Valencia?

Francesco Bagnaia stond na de Grand Prix van Duitsland op 91 punten achterstand van Fabio Quartararo, maar met maar liefst zeven overwinningen heeft hij het volledig omgekeerd. Quartararo maakte op zijn beurt veel pechmomenten mee in de tweede helft van het seizoen, maar beschikt ook over een motor die aanzienlijk langzamer is dan waar Bagnaia het mee moet doen. Bij aanvang van de laatste race van het seizoen staat Bagnaia op 258 punten, Quartararo heeft er 235.

Met nog één race op het programma zijn er nog 25 punten te verdienen, het verschil is 23 punten. Voor Quartararo is de opdracht heel simpel. Hij moet de race winnen wil hij zondagavond als tweevoudig MotoGP-wereldkampioen uit Valencia vertrekken. Bagnaia heeft het op zijn beurt iets makkelijker, maar diep in de herfst kan het Circuit Ricardo Tormo in Valencia ook nare verrassingen opwerpen. Bagnaia moet zondag tijdens de Grand Prix van Valencia bij de beste veertien coureurs eindigen, dan is hij de wereldkampioen in de MotoGP.

Als Bagnaia buiten de top-veertien eindigt, is hij afhankelijk van Fabio Quartararo. De Yamaha-rijder wordt echter niet ingeschat als grote kanshebber voor winst in Valencia. Tijdens de afgelopen editie van de race werden de eerste drie plekken op de startopstelling verdeeld door de Ducati-rijders. In de race werd het podium vervolgens gekleurd door dezelfde rijders: Bagnaia won voor Jorge Martin en Jack Miller. Fabio Quartararo eindigde op ruim vijf seconden achterstand op de vijfde plek. Hij had de wereldtitel op dat moment echter al binnen.

Wanneer won een Ducati-rijder voor het laatst de MotoGP-wereldtitel

Casey Stoner was de laatste coureur die namens Ducati de wereldtitel in de MotoGP heeft gewonnen. Dat gebeurde in 2007. Het was de eerste van twee wereldtitels die de Australiër behaalde, maar ten tijde van de tweede wereldtitel reed hij in dienst van het Honda-fabrieksteam. Sinds het debuut van Ducati in het wereldkampioenschap heeft de renstal uit Bologna maar één MotoGP-wereldtitel behaald.

Wanneer werd er voor het laatst een Italiaan wereldkampioen in de MotoGP?

Het is al lang geleden dat een Italiaan voor het laatst wereldkampioen werd in de MotoGP. In 2009 was die eer voor Valentino Rossi. Dat jaar vierde hij zijn zevende kampioenschap op het hoogste niveau. Sindsdien hebben drie Spanjaarden, een Australiër en een Fransman de titels verdeeld. Bagnaia is lid van de VR46 Academy, het opleidingsprogramma dat jaren geleden door Rossi opgezet werd om te zorgen dat er voldoende Italiaans talent doorstroomde naar het wereldkampioenschap. Het behalen van de wereldtitel zou een grote mijlpaal zijn voor de legendarische Italiaanse coureur.

Wanneer werd de wereldtitel voor het laatst in de finale beslist?

Francesco Bagnaia kreeg in Maleisië zijn eerste kans om de titelstrijd te beslissen, maar dat lukte niet door de derde plek die Fabio Quartararo behaalde. Daarmee wordt de laatste race van het seizoen beslissend. Het is pas de vijfde keer sinds de start van het moderne MotoGP-tijdperk in 2002 dat het kampioenschap in de laatste wedstrijd beslist wordt. De laatste keer was in 2017, toen Ducati-rijder Andrea Dovizioso nog een kleine kans had om de wereldtitel te pakken van Marc Marquez. De Spanjaard ging er uiteindelijk mee vandoor.

Twee jaar eerder namen Valentino Rossi en Jorge Lorenzo het tegen elkaar op in de finale op het Circuit Ricardo Tormo. Lorenzo schreef het kampioenschap in dat controversiële 2015-seizoen op zijn naam. Rossi moest na zijn aanvaring met Marquez vanaf de laatste startplek starten en kwam niet verder dan de vierde plek in de race.

In 2013 kruisden Lorenzo en Marquez de degens in de laatste race, Marquez won daar het kampioenschap en werd daarmee de eerste rookie-wereldkampioen sinds 1983. In 2006 won Nicky Hayden de wereldtitel op het circuit van Valencia na een intense strijd met Valentino Rossi, die laat in de race crashte.