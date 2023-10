Bagnaia profiteert van crash Martin met zege vanaf P13 in MotoGP Indonesië

Met sprintracewinnaar Jorge Martin als nieuwe leider in het kampioenschap maakte de MotoGP zich op voor het hoofdgerecht van het raceweekend op Mandalika International Circuit: de Grand Prix van Indonesië. De Pramac-coureur verzekerde zich zaterdag in de kwalificatie van de zesde startpositie, waarmee hij ruim voor titelrivaal Francesco Bagnaia (dertiende) stond. Luca Marini pakte voor het eerst in zijn MotoGP-loopbaan de pole-position. Hij kreeg op de eerste startrij gezelschap van Aprilia-rijders Maverick Viñales en Aleix Espargaro voor de race over 27 ronden.

De start was voor de coureurs die vanaf de tweede startrij kwamen. Martin beleefde een raketstart en greep nog voor de remzone van de eerste bocht de kop, voor Viñales en de eveneens goed gestarte Fabio Quartararo. Marini moest voor Brad Binder aansluiten op de vierde positie, terwijl Bagnaia ondanks een povere start meteen opschoof naar de negende plek. Later in de openingsronde knokte de regerend wereldkampioen zich nog langs Miguel Oliveira, Marc Marquez en Espargaro om na de openingsronde als zesde door te komen.

Quartararo kon het tempo van Martin en Viñales meteen niet volgen en kwam zodoende onder druk te staan van Marini, die in de tweede ronde in bocht 10 de aanval inzette. Die werd afgewend door de Yamaha-coureur, waarna Binder in de fout ging en Marini van zijn Ducati tikte. De polesitter werd zodoende de eerste uitvaller, terwijl Binder een long lap-penalty kreeg en daardoor zou terugvallen naar de tiende positie. Bagnaia profiteerde optimaal van dat incident door op te schuiven naar de derde positie, waarna de Ducati-rijder in de derde ronde langs Quartararo ging om zo de derde positie over te nemen. Espargaro ging vrijwel gelijktijdig mee, waardoor de Fransman terugviel naar de vijfde positie.

Na acht ronden had leider Martin al een voorsprong van twee seconden bij elkaar gereden, toen Marc Marquez vanuit de top-tien onderuit ging in bocht 13. Zijn teamgenoot bij Repsol Honda, Joan Mir, zou vier ronden later eveneens uit de race crashen in bocht 16. Binder had intussen zijn tweede long lap-penalty gekregen, nadat hij Oliveira van de baan tikte. De Portugees viel daardoor terug naar een plekje net buiten de punten, al zou hij vervolgens wel weer enkele plekjes cadeau krijgen.

Martin geeft cadeautje aan Bagnaia met kostbare crash

Zo gaf niet alleen Mir een cadeautje aan de concurrentie, maar ook leider Martin deed dat. Terwijl de Spanjaard van Pramac meer dan vier seconden voorsprong had opgebouwd, crashte hij in de dertiende ronde in bocht 11 uit de race. Viñales erfde daardoor de leiding, voor Bagnaia en Quartararo, die op dat moment langs Espargaro ging voor de derde positie. Dat was ook te wijten aan het feit dat de zachte achterband van de Aprilia-coureur er helemaal aan was, want binnen enkele ronden gingen ook Jack Miller, Fabio di Giannantonio en Binder aan hem voorbij. Johann Zarco maakte dat al niet meer mee, want in de vijftiende ronde crashte hij net als teamgenoot Martin uit de race in bocht 11.

Helemaal vooraan had Viñales de leiding dus in handen, maar Bagnaia voerde de druk langzaam maar zeker op. Het leidde in de twintigste ronde tot een succesvolle aanval in bocht 10, waardoor de regerend wereldkampioen zijn inhaalrace vanaf de dertiende startpositie had voltooid. Di Giannantonio had zich intussen langs Miller naar de vierde positie geknokt, al bleek dat vooral te liggen aan het inzakkende tempo van de KTM-rijder. Enkele ronden later ging ook teamgenoot Binder - ondanks zijn dubbele long lap-straf - aan hem voorbij, waarna Bezzecchi dat voorbeeld volgde.

Eenmaal aan de leiding slaagde Bagnaia er aanvankelijk in om een gaatje van een kleine seconde te slaan richting Viñales, maar de Aprilia-rijder wist toch nog te versnellen en het gaatje weer te verkleinen. Zelf stond hij echter ook onder druk van Quartararo, die een achterstand van ruim drie seconden goedmaakte en zich in de slotfase nog wilde melden in de strijd om de overwinning. De Yamaha-rijder zat op het achterwiel van Viñales, maar die verdedigde zich uitstekend en bood hem geen enkele kans om tot een inhaalactie te komen. Bagnaia liep intussen in de voorlaatste ronde weer uit naar een voorsprong van een seconde.

In de laatste ronde liet Bagnaia de teugels ietwat vieren en kwamen Viñales en Quartararo nog heel dichtbij, maar positiewisselingen waren er niet meer. Bagnaia boekte zodoende zijn zesde zege van het seizoen en heroverde meteen de leiding in het kampioenschap. Ook werd hij de eerste rijder sinds Marco Melandri in 2006 die een droge MotoGP-race won vanaf achter de eerste vier startrijen. Op slechts drie tienden eindigde Viñales als tweede, met Quartararo daar een tiende achter op P3. Di Giannantonio behaalde zijn beste MotoGP-resultaat met de vierde plek, terwijl Bezzecchi in de slotronde Binder nog passeerde voor de vijfde positie. Achter Binder werd Miller zevende, voor Enea Bastianini en Alex Rins. Espargaro moest het uiteindelijk doen met P10, terwijl Takaaki Nakagami, Oliveira, Raul Fernandez en Franco Morbidelli op de posities elf tot en met veertien de laatste finishers waren. Naast Zarco, Martin, Mir, Marquez en Marini vielen ook Augusto Fernandez en Pol Espargaro uit.

Het MotoGP-seizoen 2023 wordt komend weekend vervolgd met de zestiende ronde van het kampioenschap: de Grand Prix van Australië.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Indonesië