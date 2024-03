Bagnaia: MotoGP-debutant Acosta moet met rust gelaten worden

Voorafgaand aan de opening van het nieuwe MotoGP-seizoen werd er het nodige verwacht van nieuwkomer Pedro Acosta. De regerend Moto2-wereldkampioen geldt als een van de grootste talenten van zijn generatie en mocht vrijdag voor het eerst tijdens een raceweekend op een MotoGP-machine stappen. Dat verging de pas 19-jarige rijder uit Mazarrón uitstekend, want in de droge eerste vrije training maakte hij meteen indruk met een derde tijd. Later op de dag maakte Acosta ook in natte omstandigheden kennis met de KTM RC16 en dat verging hem eveneens goed. Achter Marc Márquez en teamgenoot Augusto Fernández klokte Acosta de derde tijd.

Die prestaties kwamen niet helemaal onverwachts voor regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia. Wel vindt de Ducati-rijder dat Acosta zoveel mogelijk met rust gelaten moet worden. "Acosta was heel erg snel. We verwachtten het, want hij is altijd heel snel geweest. Acosta moet met rust gelaten worden, want hij heeft al genoeg druk", verklaarde Bagnaia, die zelf tot de twaalfde tijd kwam in de tweede vrije training. Hij eindigde daarmee twee plaatsen achter Johann Zarco, die zijn eerste raceweekend afwerkt voor LCR Honda. De Fransman verwacht dat Acosta op relatief korte termijn bovenin mee kan doen, maar dat hij mogelijk eerst tegen wat opstartproblemen aanloopt door het afwijkende schema dat de MotoGP hanteert ten opzichte van de Moto2 en Moto3.

"Misschien wordt hij soms verrast door de time attack op vrijdag en dat hij daardoor wat mist, of in een kwalificatie of het begin van een sprintrace. Dat geldt denk ik alleen voor de eerste paar races, misschien zelfs alleen de eerste of de eerste twee", zei Zarco daarover. Hij was echter ook onder de indruk van wat Acosta op de vrijdag in Lusail liet zien. "Vandaag was hij meteen snel, maar als hij niet meteen in de top kan vechten, komt dat misschien doordat dit schema anders is dan wat hij gewend is. Maar natuurlijk doet hij het goed. Ik volg hem al sinds de Moto3 en het is gewoon magisch om een 19-jarige te zien en mee te doen alsof het de normaalste zaak is. Daar ben ik van onder de indruk."

Alles komt nog makkelijk voor Acosta

Zelf blijft Acosta redelijk rustig onder zijn sterke prestaties op vrijdag. "Ik had voor de start niet echt verwachtingen. Ik ben hier zonder verwachtingen naartoe gekomen, want verwachtingen zijn denk ik het slechtste wat je kunt hebben in deze paddock. Ik geniet gewoon, ik geniet van de stap naar de MotoGP en de verandering van team. Ik probeer te genieten en nergens aan te denken", legde de Spanjaard uit. "Ik heb nog niet veel gevoel voor de limiet, want ik ben weinig gecrasht deze winter. Ik heb tijd nodig. Op dit moment komt alles gemakkelijk. Ze zeggen echter ook dat je met 20 procent energie 80 procent van het werk doet, maar dat je 80 procent van je energie besteedt aan de resterende 20 procent van het werk. We moeten blijven werken en dat doen we op de best mogelijke manier. Het is nooit makkelijk om van team of klasse te wisselen, maar we zitten er bovenop."