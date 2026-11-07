MotoGP GP van Qatar

Francesco Bagnaia mist Grand Prix van Qatar door breuken in rechtervoet

De fabrieksrijder van Ducati werd in de sprintrace gelanceerd door Fermin Aldeguer

Richard Asher Rubén Carballo Rosa

Gepubliceerd: 7 nov 2026, 18:38

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tweevoudig MotoGP-wereldkampioen Francesco Bagnaia heeft twee breuken in zijn rechtervoet opgelopen na zijn angstaanjagende ongeluk tijdens de sprintrace van de Grand Prix van Qatar op zaterdag.

De blessure verhindert hem op zijn minst om deel te nemen aan de GP van Qatar van zondag, terwijl de rest van het seizoen onzeker is nu wordt beoordeeld of een operatie nodig is.

Bagnaia werd hoog de lucht in gelanceerd toen Fermin Aldeguer van Gresini Ducati bij het remmen de controle verloor en vroeg in de oorspronkelijke race tegen hem aan knalde.

Het incident leidde tot een rode vlag en een volledig nieuwe race die werd verreden - onvermijdelijk zonder Bagnaia. Daarmee kwam vroegtijdig een einde aan wat zijn meest veelbelovende weekend in lange tijd had geleken.

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Bagnaia werd onderzocht door MotoGP-medisch directeur dr. Angel Charte, waarna Ducati een verklaring uitbracht.

“De eerste medische onderzoeken die bij Pecco Bagnaia in het medisch centrum van het Losail International Circuit zijn uitgevoerd, hebben twee breuken in zijn rechtervoet aan het licht gebracht, aan het vierde en vijfde middenvoetsbeentje”, luidde de verklaring.

Bagnaia zat midden in de strijd verwikkeld voordat hij ten val kwam

Foto door: Gold and Goose Photography / Getty Images

“De coureur wordt vanavond overgebracht naar het Doha Hospital om verdere onderzoeken te ondergaan en vast te stellen of de breuken een operatie vereisen”, concludeerde het team uit Borgo Panigale.

Na de GP van Qatar staan er nog slechts twee raceweekenden op de MotoGP-kalender. Een pauze van twee weken voor de Iberische double-header waarmee het seizoen wordt afgesloten, kan in Bagnaia's voordeel werken, maar in dit stadium is het mogelijk dat zijn tijd bij Ducati al voorbij is.

Bagnaia, die in 2022 en 2023 twee wereldtitels voor het team won, nadert het einde van twee moeilijke seizoenen en rijdt volgend jaar voor Aprilia.

Aldeguer moest tijdens de herstartte wedstrijd een dubbele long lap-penalty inlossen.

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