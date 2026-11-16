MotoGP GP van Portugal

Francesco Bagnaia mist GP van Portugal; Iker Lecuona vervangt hem

Lecuona maakt zijn zesde optreden van 2026 nu blessure Bagnaia uit Portimao houdt

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 16 nov 2026, 12:32

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Francesco Bagnaia ontbreekt dit weekend tijdens de Grand Prix van Portugal, terwijl hij verder herstelt van een blessure die hij tijdens het Grand Prix-weekend in Qatar opliep.

De fabriekscoureur van Ducati brak zijn voet nadat hij in de sprintrace op Losail was geraakt door Fermin Aldeguer van Gresini, waardoor hij de Grand Prix van de volgende dag moest missen.

Na eerste controles in een ziekenhuis in Doha reisde de Italiaan vervolgens naar Turijn om een operatie te ondergaan, die door de artsen als geslaagd werd beschouwd. Sindsdien werkt hij thuis aan zijn revalidatie om zich voor te bereiden op een mogelijke Grand Prix.

Hoewel er enige hoop was dat hij op tijd zou kunnen herstellen voor een terugkeer, maakte Ducati maandag bekend dat hij het weekend in Portimao aan zich voorbij laat gaan.

De Italiaanse fabrikant heeft Iker Lecuona aangetrokken als zijn vervanger. De 26-jarige kwam dit jaar al meerdere keren in actie voor Gresini, als invaller voor Aldeguer en Alex Marquez.

Dit zou echter de eerste keer zijn dat de Spanjaard wordt opgenomen in de fabrieksformatie van Ducati, naast regerend wereldkampioen Marc Marquez.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"De deuren van het Ducati Lenovo Team gaan open om Iker Lecuona te verwelkomen, die Pecco Bagnaia vervangt tijdens de GP van Portugal, gepland van 20 tot en met 22 november op het Algarve International Circuit", meldt Ducati in een verklaring.

"De Spaanse coureur — die dit seizoen al aan vijf MotoGP Grands Prix heeft deelgenomen met Team Gresini Racing (met als beste resultaat een zevende plaats in de GP van Hongarije en een top-tienfinish in de GP van Qatar) — neemt voor de 21e ronde van het seizoen plaats op de Desmosedici GP van het fabrieksteam.

"De 26-jarige, die de komende twee jaar in het WorldSBK-kampioenschap uitkomt voor Team Aruba.it Racing – Ducati, eindigde het seizoen 2026 als tweede in het algemeen klassement, nadat hij vier overwinningen had behaald."

Bagnaia mikt op een comeback tijdens de GP van Valencia, gepland van 27 tot en met 29 november, om zijn periode als Ducati-coureur af te sluiten.

"Pecco Bagnaia blijft rust houden na een chirurgische ingreep die hij afgelopen dinsdag in Turijn heeft ondergaan. Na de stabilisatie van een dubbele breuk in zijn rechtervoet zet hij zijn herstelproces voort met als doel tijdens de laatste race van het seizoen in Valencia terug te keren op de baan", aldus Ducati.

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