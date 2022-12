Bagnaia: “Mijn zwakke punt accepteren was niet makkelijk”

De beginfase van het MotoGP-seizoen verliep niet bepaald naar wens voor Francesco Bagnaia. Na enkele crashes en wat domme fouten kwam de rijder naar de Grand Prix van Duitsland, waar hij andermaal ten val kwam. Hij stond op dat moment – WK-leider Fabio Quartararo schreef de race op zijn palmares – op 91 punten achterstand van de Fransman. “Het moeilijkste moment was op de Sachsenring”, blikt Bagnaia terug. “Ik was heel competitief, net zoals in Le Mans kon ik de race winnen. Maar weer ging ik onderuit. Op dat moment was dat mijn zwakke punt. Ik was een rijder met snelheid, maar ik was niet constant genoeg. Dat accepteren was niet makkelijk, maar vanaf dat moment erkende ik dat ik een probleem had. Ik heb geprobeerd mezelf te verbeteren, ook dankzij de mensen thuis die me geholpen hebben. Ook deze dagen waren ze er voor mij. Ik denk dat ik gedurende dit seizoen grote stappen gezet heb.”

Na de race in Duitsland was het geloof in de wereldtitel even helemaal weg. “Een half uur of een uur na de race was ik het geloof in de wereldtitel kwijt, daarna realiseerde ik dat er nog een kleine kans was. We hebben zo hard gewerkt dit seizoen, dat is ongelofelijk. We hebben op een geweldige manier gewerkt in de tweede helft van het seizoen, analyses gemaakt en geprobeerd om uit te vinden waarom ik crashte, waarom ik fouten maakte. We hebben een geweldige reeks achter de rug en ik denk dat we deze titel verdienen.”

Ciabatti prijst veerkracht Bagnaia

In de Grand Prix van Maleisië kreeg Bagnaia zijn eerste kans om de titelstrijd te beslissen, maar het gebeurde uiteindelijk tijdens de laatste race in Valencia. Bagnaia toonde in de tweede helft van het seizoen een sterk staaltje veerkracht. “Daar moeten we hem voor prijzen”, zegt sportief directeur Paolo Ciabatti in gesprek met Motorsport.com. “Hij heeft gezegd dat het nog mogelijk was en zei tegen zijn crew dat ze het race voor race zouden bekijken. Denken aan het kampioenschap is verkeerd. Hij heeft vier races op rij weten te winnen, elke keer lukte het om het onderste uit de kan te halen. Na vier overwinningen ontstond er ook het idee dat er problemen waren aan de zijde van Fabio, maar die problemen hadden wij aan het begin van het seizoen. De motor was niet perfect, we hadden veel crashes toen Pecco in kansrijke posities lag. Daardoor betekent het winnen van het kampioenschap nog meer, hij moest van heel ver komen.”