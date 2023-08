Bagnaia verslaat Viñales in spannende strijd om pole MotoGP Oostenrijk

Na drie vrije trainingen stond om 10.50 uur de eerste serieuze krachtmeting van de Oostenrijkse Grand Prix op het programma voor de MotoGP-coureurs: de kwalificatie. De omstandigheden bij de start van Q1 waren uitstekend: het was overwegend zonnig boven de Red Bull Ring en de temperatuur was met 23 graden aangenaam te noemen. De baantemperatuur bleef door enkele wolkenvelden op 25 graden steken.

Miller en Espargaro door, geen Honda in Q2

Met Marc Marquez, Enea Bastianini en Jack Miller waren er enkele toppers die zich niet direct voor Q2 wisten te plaatsen, waardoor er voor hen deelname aan Q1 op het programma stond. Ze kozen er, net als de overige deelnemers aan het eerste deel van de kwalificatie, voor om de sessie te verdelen in twee runs. In de eerste run leek Pol Espargaro het tempo te bepalen met 1.29.295, totdat Miller met zijn tweede getimede ronde tot 1.29.123 kwam en zo als snelste man aan de tweede run zou beginnen.

Miller en Espargaro kwamen vervolgens terug op de baan om hun voorlopige plaatsing voor Q2 te verdedigen, terwijl de overige rijders zich met ruim vijf minuten te gaan weer meldden om zich alsnog bij de eerste twee te rijden. Luca Marini slaagde daar met zijn tweede getimede ronde van de afsluitende run in door met 1.29.120 de snelste tijd te rijden, al zou Miller daar direct en ruimschoots onderdoor duiken met 1.28.831. Die tijden werden in de laatste ronde niet meer benaderd, waardoor Miller en Marini plaatsing voor Q2 afdwongen. Espargaro viel buiten de boot en start de sprintrace en de Grand Prix zodoende vanaf P13, voor Bastianini en Franco Morbidelli. Joan Mir is op P16 de beste Honda-coureur, voor Raul Fernandez en Marquez. Takaaki Nakagami, Fabio di Giannantonio, Iker Lecuona, Augusto Fernandez en Lorenzo Savadori sluiten de rijen.

Uitslag Q1 MotoGP Grand Prix van Oostenrijk

Viñales sterk, maar Bagnaia pakt pole

Met Miller en Marini werd het twaalftal coureurs in Q2 gecompleteerd. Vanaf 11.15 uur kregen ze vijftien minuten de kans om een gooi te doen naar pole-position voor zowel de sprintrace als de Grand Prix van Oostenrijk. Na het groene licht meldden de rijders zich onder aanvoering van Aleix Espargaro op de baan voor hun eerste run van Q1. De Aprilia-rijder opende met 1.29.916, maar Miguel Oliveira en Maverick Viñales doken daar meteen onderdoor. Laatstgenoemde legde de lat met zijn eerste ronde op 1.29.249, al werd het tempo in de tweede getimede ronde verder opgevoerd. Via Binder kwam de snelste tijd bij Bagnaia, al dook Viñales daar zelf snel weer onderdoor met 1.28.907. Teamgenoot Espargaro ging intussen onderuit in bocht 3.

Vervolgens meldden de rijders zich in de pits ter voorbereiding op de tweede en beslissende run van Q2, die ze met ruim vijf minuten te gaan aanvingen. Het tempo werd daarin verder opgevoerd. Martin nam P1 kortstondig over, waarna Viñales opnieuw antwoordde door 1.28.576 op de klokken te zetten. Met nog een halve minuut te gaan klokte Bagnaia met zijn laatste poging 1.28.539, maar de Ducati-rijder moest daarna afwachten of die tijd genoeg was voor pole. Dat bleek uiteindelijk het geval, want niemand wist nog in de buurt te komen. Daarmee behaalde Bagnaia zijn vijfde pole van 2023, voor Viñales en Brad Binder. Miller kwam tot de vierde startpositie, voor Alex Marquez en Luca Marini. Marco Bezzecchi, Miguel Oliveira en Fabio Quartararo plaatsten zich op de derde startrij, terwijl Johann Zarco, Aleix Espargaro en Jorge Martin op de vierde startrij mogen plaatsnemen.

Uitslag Q2 MotoGP Grand Prix van Oostenrijk

Binder ondanks val snelste in afsluitende vrije training

Voor de start van de MotoGP-kwalificatie op de Red Bull Ring werkten de coureurs de derde en afsluitende vrije training af. Brad Binder klokte daarin de snelste tijd met 1.29.813 snelste tijd. De KTM-coureur, van wie eerder op zaterdag bekend werd dat zijn contract verlengd is tot en met 2026, ging halverwege de training wel even onderuit in de bocht 2b, al kon hij de RC16 zelf terugbrengen naar de pits. Marco Bezzecchi noteerde de tweede tijd, voor Aprilia-rijders Maverick Viñales en Aleix Espargaro en Francesco Bagnaia op P5. Vlak voor het einde van de training bezorgde Fabio di Giannantonio de monteurs van Gresini Ducati nog wat extra werk met een stevige valpartij in de voorlaatste bocht, waar hij zelf gelukkig ongedeerd bij bleef.

Uitslag tweede vrije training MotoGP Grand Prix van Oostenrijk