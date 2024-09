Bagnaia troeft Márquez en Martín af op vrijdag MotoGP San Marino

Met Jorge Martín als snelste man van de eerste vrije training werkte de MotoGP vervolgens toe naar de belangrijke tweede oefensessie voor de Grand Prix van San Marino. Voor de tien snelste rijders lag in deze training een startbewijs voor Q2 klaar. Voor onder meer Fabio Quartararo, de verrassende nummer vijf van VT1, betekende dit dat hij 's middags moest proberen om iets vergelijkbaars te presteren en zo rechtstreekse plaatsing voor de strijd om pole-position veilig te stellen. Joan Mir ging dat hoe dan ook niet voor elkaar krijgen, aangezien de Honda-rijder wegens ziekte ook ontbrak bij de tweede training in Misano.

In de eerste fase van de 60 minuten durende training leek Martín op dezelfde voet door te gaan als in de eerste vrije training. De Pramac-rijder opende de sessie met 1.33.163 en versnelde meteen daarna door naar 1.32.192, al werd die rondetijd geschrapt wegens track limits. Francesco Bagnaia kwam hierdoor met 1.32.523 aan kop te staan, totdat Pedro Acosta de leiding overnam. De GasGas Tech3-rijder deed dat in eerste instantie nog met een rondetijd in de 1 minuut en 32 seconden, maar via drie verbeteringen kwam de jongeling uiteindelijk op 1.31.672 uit. Dat was genoeg om na een kwartier bovenaan te staan, voor Marc Márquez, Franco Morbidelli, Martín en de eveneens goed begonnen Quartararo.

Quartararo dook vervolgens ook onder de 1 minuut en 32 seconden om op te schuiven naar de derde plek, terwijl veel concurrenten zich in de pits al voorbereidden op hun tweede run. De Yamaha-rijder meldde zich vervolgens in pitlane op het moment dat anderen juist weer op pad gingen. Dat gold onder meer voor Márquez, die de snelste tijd aanscherpte tot 1.31.364. De niet geheel fitte Bagnaia schoof op naar de tweede stek, totdat Acosta de koppositie weer heroverde. De Spanjaard reed kort nadat de training halverwege was een 1.31.301. Het was echter nog wachten op de laatste twintig minuten, waarin de rijders met nieuwe banden op pad gingen om te proberen een plekje bij de eerste tien veilig te stellen.

Veel verbeteringen in slotfase

Op nieuw rubber knokten Aleix Espargaró en Quartararo zich als eersten naar voren door met nog meer dan een kwartier te gaan respectievelijk de derde en vierde tijd te rijden. Er volgden echter meer verbeteringen. Zo meldde Brad Binder zich voor het eerst dit weekend vooraan door naar P3 op te schuiven, iets wat Enea Bastianini vervolgens ook deed. Met nog tien minuten voor de boeg kwam de Ducati-rijder met 1.31.242 naar de eerste positie, al antwoordde Acosta vrijwel onmiddellijk met 1.31.203. Ook die tijd bleef maar een minuutje staan, doordat Márquez een knappe 1.31.034 noteerde om weer naar de eerste plaats te komen.

Door alle verbeteringen kwam Martín op de tiende plek te staan, maar de Pramac-rijder reageerde sterk door met nog zeven minuten te gaan 1.30.966 te rijden en de eerste plek te pakken. Toch bleek het nog sneller te kunnen, zo bewees Bagnaia door 1.30.885 te noteren en die vervolgens nogmaals aan te scherpen tot 1.30.685. De concurrentie probeerde daar nog wel onderdoor te duiken, maar succesvol waren de pogingen niet - mede door een crash van Espargaró in de eerste bocht. Regerend wereldkampioen Bagnaia sloot de vrijdag dus af met de snelste tijd en een plekje in Q2, op bijna twee tienden gevolgd door Márquez.

WK-leider Martín volgde op de derde positie en was slechts 0.001 seconde sneller dan teamgenoot Franco Morbidelli, die zich pas met zijn allerlaatste ronde naar een plekje in Q2 reed. Bastianini klokte de vijfde tijd om voor een top-vijf te zorgen die volledig uit Ducati's bestond, met Pedro Acosta - die in bocht 8 nog even crashte - op de zesde stek als beste KTM-rijder. Marco Bezzecchi noteerde de zevende tijd in de training en bleef Maverick Viñales voor. De negende positie was voor Fabio Quartararo, die zich eindelijk weer eens rechtstreeks plaatste voor Q2. Ook Jack Miller stelde een plekje in het tweede segment veilig door als tiende te eindigen. Daardoor vallen Brad Binder en de gebroeders Espargaró buiten de boot, zij moeten zaterdag in Q1 al op de baan verschijnen.

Het MotoGP-weekend op Misano World Circuit Marco Simoncelli wordt zaterdag vervolgd met de afsluitende tweede vrije training. Direct daarna vindt de kwalificatie plaats.

Uitslag training MotoGP Grand Prix van San Marino