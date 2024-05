Bagnaia: Márquez zou zich goed aanpassen als hij bij Ducati tekent

Sinds de overstap van Marc Márquez naar Gresini Racing wordt er al gespeculeerd over een mogelijke toekomst voor de zesvoudig MotoGP-kampioen bij het fabrieksteam van Ducati. Hoewel er met Jorge Martín en Enea Bastianini meer kapers op de kust zijn, valt de naam van de Spanjaard regelmatig als de mogelijke teamgenoot van Francesco Bagnaia in de hoofdmacht van de Italiaanse fabrikant. Tijdens de testdag in Jerez van afgelopen maandag heeft Motorsport.com de regerend tweevoudig wereldkampioen om zijn mening gevraagd over de geruchten dat Ducati mogelijk met de eigen trend van jong talent promoveren breekt door Márquez aan te stellen.

"Ik weet het niet. Marc heeft elf jaar bij Honda gezeten en ik weet zeker dat hij een fabrieksteam als Ducati iets kan brengen. Op dit moment zijn we echter bijzonder competitief", houdt Bagnaia zich op de vlakte. Tegelijkertijd denkt hij niet dat het voor Márquez een moeilijke situatie wordt als hij daadwerkelijk promotie maakt naar het fabrieksteam. "We bekijken ieder detail heel nauwkeurig en we presteren op een heel hoog niveau, dus Márquez zou zich goed aanpassen aan de situatie."

Márquez steekt momenteel ogenschijnlijk in zijn beste vorm in jaren, nadat hij in 2020 zwaar geblesseerd was geraakt aan zijn rechterarm. Na een lange herstelperiode en onder meer twee keer een strijd met diplopie bleek dat de Honda RC213V niet goed genoeg meer was om vooraan mee te strijden. De 31-jarige rijder uit Cervera besloot vervolgens zijn miljoenencontract bij Honda te verscheuren om in 2024 aan de slag te gaan bij Gresini Ducati. Op de Ducati Desmosedici GP23 heeft Márquez zich al diverse malen goed van voren laten zien. In de Verenigde Staten ging hij voor het eerst aan de leiding van de race, om kort daarna te crashen. Dat overkwam hem tijdens de sprintrace in Spanje wederom, waarna hij op zondag zijn eerste podiumplaats veiligstelde.

Daar ging wel een schitterend gevecht met Bagnaia aan vooraf. De regerend kampioen reed vooraan, maar kreeg in de slotfase bezoek van Márquez in de strijd om de overwinning. Bagnaia sloeg beide pogingen echter af om zo zijn twintigste MotoGP-zege te boeken. Márquez moest het doen met de tweede plek, al was dit wel zijn eerste podiumplaats op een Ducati en zijn eerste podium in droge omstandigheden sinds de Grand Prix van Australië in 2022.