Bagnaia: “De les van dit jaar had ik in 2021 al moeten leren”

Nooit slaagde iemand erin om een achterstand van 91 WK-punten om te zetten in het winnen van een wereldtitel. Francesco Bagnaia ging vier keer door zijn eigen toedoen onderuit in Qatar, Frankrijk, Duitsland en Japan. Tijdens de Catalaanse Grand Prix werd hij bij de start overhoop gereden door Takaaki Nakagami, die de Italiaan en Alex Rins meenam in zijn val. Hij zette er zeven overwinningen tegenover en haalde Fabio Quartararo daarmee een paar races geleden in. Aankomend weekend kan Bagnaia kampioen worden in de MotoGP als hij in de race bij de eerste veertien eindigt.

Desondanks vindt Bagnaia dat hij dit seizoen te veel fouten gemaakt heeft. Dat kwam in de eerste plaats door een verkeerde aanpak waar hij begin dit seizoen al over vertelde. Bagnaia legde de focus te veel op het wereldkampioenschap als geheel en verloor daardoor de betreffende race of het specifieke circuit uit het oog. “Het niveau ligt zo hoog, het is makkelijker om een fout te maken”, zegt Bagnaia in gesprek met Motorsport.com. “Elke keer als ik crashte, kwam dat omdat ik op de limiet zat of te hard aan het pushen was. Dat is een les die ik eigenlijk vorig jaar al had moeten leren. Met de potentie die we op dit moment hebben, hadden we veel meer punten moeten scoren.”

Quartararo was in de eerste helft van het seizoen de sterkste man in de MotoGP. Hij had een flinke voorsprong en reed constant vooraan. Juist die regelmatigheid ontbrak eraan bij Bagnaia. Quartararo had op zijn beurt ook een seizoen met twee gezichten, hij liet in de afgelopen races veel punten liggen. Ondanks dat Bagnaia kritisch is op zijn eigen aanpak, is de Ducatist van mening dat hij in de tweede helft van het seizoen meer dan genoeg heeft laten zien. “Alle rijders hebben goede en slechte momenten, maar niemand heeft het verschil kunnen maken in de tweede helft van het seizoen zoals ik dat deed. Daarom ben ik van mening dat ik deze positie ook wel verdiend heb.”