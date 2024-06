Bagnaia krijgt gridstraf na aanvaring met "showman" Álex Márquez

De vrijdag van de MotoGP Grand Prix van Italië was een goede dag voor Francesco Bagnaia, die zich in de tweede training met de snelste tijd plaatste voor Q2 en bovendien nipt boven zijn eigen baanrecord bleef. Helemaal probleemloos verliep de sessie echter niet voor de Ducati-rijder, die in de slotfase even een aanvaring had met Álex Márquez. Bagnaia leek daarbij in de weg te rijden, tot frustratie van de Gresini-coureur. Het voorval resulteerde in een reeks boze handgebaren richting de Italiaan, die zich daar op de baan weinig van aan leek te trekken.

Na afloop van de vrijdagse actie in Mugello bleek Bagnaia niet bepaald onder de indruk van de gebaren van Márquez. Hij vond het handelen van de Spanjaard nogal typerend. "Ja, zoals altijd", verklaarde de regerend wereldkampioen over de uitbarsting van Márquez. Wat betreft het vermeend ophouden, waarvoor hij zich nog bij de stewards moet melden, vond Bagnaia dat hem weinig blaam trof. "Allereerst kreeg ik geen blauwe vlaggen en vervolgens reed ik naast de ideale lijn terwijl ik later remde om niet in de weg te rijden, maar zoals altijd is hij een goede showman. Daarom maakte hij allerlei gebaren op zijn motor, zoals hij altijd doet."

Márquez zag Bagnaia al langer in de weg rijden

Niet geheel verrassend hield Márquez er een heel andere lezing op na. Hij vond dat Bagnaia niet alleen in de weg reed in bocht 12, maar dat hij vanaf de tweede sector al opgehouden werd door de fabrieksrijder van Ducati. "Ik was bezig met een snelle ronde en een verbetering van mijn tijd. Ik zag vanaf de tweede sector dat Pecco heel langzaam in het midden van de baan reed", gaf hij zijn visie. "Ik verwachtte dat hij achterom zou kijken om mij te zien, maar dat deed hij niet. Bij het insturen van bocht 12 zat hij echt midden op de racelijn. Ik kon hem ontwijken, maar ik moest van het gas af. Het was me dus wel duidelijk wat er gebeurde."

Márquez werd vervolgens ook geconfronteerd met de reactie van Bagnaia, die vond dat hij overdreven reageerde met zijn handgebaren. "Hij zei ook dat hij naast de lijn reed en dat was niet zo. Meer wil ik er niet over zeggen", counterde de 28-jarige rijder uit Cervera. "Hij weet wat er is gebeurd, ik weet ook wat er gebeurde. Dat is het." De stewards hebben zich uiteindelijk aan de kant van Márquez geschaard, want Bagnaia is bestraft met drie plaatsen gridstraf. Hun officiële lezing is dat de Ducati-man zich niet aan specifieke instructies heeft gehouden en zodoende op een onverantwoordelijke manier rondreed bij het incident.