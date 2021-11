Bagnaia sluit laatste dag MotoGP-test Jerez af met snelste tijd

Het was droog in Jerez bij aanvang van de tweede testdag in aanloop naar het MotoGP-seizoen 2022, maar er stond meer wind en dat bleek de rest van de dag een flinke uitdaging. Pol Espargaro verscheen als eerste op het asfalt op de 2021-versie van de Honda RC213V, voordat hij naar de 2022-prototypes wisselde. Merkgenoot Takaaki Nakagami was op donderdag al de snelste geweest en zou het eerste uur op vrijdag ook de snelste tijd noteren. De 1.37.672 van de LCR-rijder hield echter geen stand toen Francesco Bagnaia in het tweede uur versnelde naar 1.36.872.

De tijd van de Italiaan van Ducati zou tot het einde van de testdag blijven staan en niemand zou ook maar in de buurt komen. Wereldkampioen Fabio Quartararo kwam nog het dichtste in de buurt, al is dat met een achterstand van 0,452 seconde natuurlijk een relatief begrip. De Yamaha-fabrieksrijder probeerde vrijdag een nieuw chassis en diverse andere items van het Japanse merk uit voor de fiets van 2022. Een echte verbetering ten opzichte van de 2021-motor voelde Quartararo niet, in tegenstelling tot Bagnaia. Hij testte onder meer een nieuwe fairing en krachtbron en concludeerde dat Ducati een “reeds perfect” pakket heeft verbeterd.

Achter Bagnaia en Quartararo klokte Alex Rins de derde tijd. De Suzuki-rijder ging al vroeg onderuit in bocht 6, maar voltooide desondanks 59 ronden op de GSX-RR van 2022. Espargaro was op de vierde stek de beste rijder van Honda, terwijl Maverick Viñales de top-vijf voltooide namens Aprilia. Joan Mir zette de tweede Suzuki op de zesde plek en toonde zich zeer tevreden met de stappen die de fabrikant heeft gezet met de 2022-motor – die onder meer iets meer vermogen heeft. Nakagami volgde op de zevende plek, voor Gresini’s Enea Bastianini, Ducati-fabrieksrijder Jack Miller en Alex Marquez op de tiende positie met de tweede LCR Honda.

Van de MotoGP-debutanten van 2022 was Fabio di Giannantonio de snelste. Hij klokte de negentiende tijd op de Gresini Ducati en was 1,6 seconde langzamer dan Bagnaia. Wel bleef hij Raul Fernandez van Tech3 KTM voor – hoewel de Spanjaard kampte met een technisch probleem en daardoor een tijd langs de kant stond. Regerend Moto2-wereldkampioen Remy Gardner verbeterde zich met een seconde ten opzichte van donderdag en sloot de test af op positie 22. Daarachter volgden nog Marco Bezzecchi op de VR46 Ducati en RNF Yamaha’s Darryn Binder - die een valpartij kende - op de laatste twee posities.

Pos Coureur Motor Tijd Verschil Ronden 1 Franceso Bagnaia Ducati 1'36.872 42 2 Fabio Quartararo Yamaha 1'37.324 0.452 68 3 Alex Rins Suzuki 1'37.423 0.551 59 4 Pol Espargaro Honda 1'37.496 0.624 46 5 Maverick Vinales Aprilia 1'37.622 0.750 82 6 Joan Mir Suzuki 1'37.634 0.762 73 7 Takaaki Nakagami Honda 1'37.672 0.800 36 8 Enea Bastianini Ducati 1'37.698 0.826 25 9 Jack Miller Ducati 1'37.717 0.845 39 10 Alex Marquez Honda 1'37.760 0.888 56 11 Brad Binder KTM 1'37.942 1.070 56 12 Luca Marini Ducati 1'38.025 1.153 56 13 Andrea Dovizioso Yamaha 1'38.029 1.157 58 14 Miguel Oliveira KTM 1'38.085 1.213 56 15 Franco Morbidelli Yamaha 1'38.100 1.228 30 16 Aleix Espargaro Aprilia 1'38.149 1.277 55 17 Johann Zarco Ducati 1'38.160 1.288 65 18 Jorge Martin Ducati 1'38.435 1.563 34 19 Fabio di Giannantonio Ducati 1'38.528 1.656 45 20 Raul Fernandez KTM 1'38.691 1.819 55 21 Lorenzo Savadori Aprilia 1'38.724 1.852 60 22 Remy Gardner KTM 1'38.728 1.856 64 23 Sylvain Guintoli Suzuki 1'39.040 2.168 56 24 Dani Pedrosa KTM 1'39.185 2.313 58 25 Marco Bezzecchi Ducati 1'39.312 2.440 62 26 Darryn Binder Yamaha 1'39.941 3.069 55