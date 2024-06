Bagnaia: Kwestie van tijd voor zege van Ducati GP23 in 2024

Het exemplaar van vorig jaar is te vinden bij twee teams: Gresini en VR46. Tot nu toe blijkt het vorige model van de Ducati Desmocedici niet te kunnen tippen aan haar opvolger, de GP24. Deze wordt bestuurd door Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Jorge Martín en Franco Morbidelli. Zes van de eerste zeven MotoGP-races van 2024 zijn gewonnen door de GP24 terwijl de andere zege naar Maverick Viñales ging op de RS-GP24 van Aprilia.

De GP23 blijft een sterke motor in de handen van Marc Márquez, Álex Márquez, Marco Bezzecchi en Fabio di Giannantonio. Daarom geloven beide fabrieksrijders van Ducati dat het slechts een kwestie van tijd is voordat deze motor in 2024 een zege pakt. "Het is zo dat wij ons goed aanpassen", zegt Bagnaia. "Vorig jaar hadden we meer tijd nodig om ons aan te passen, maar dat was een heel goede motor. Op sommige banen was deze competitief, op andere banen wat minder. In Mugello was de '23 fantastisch, net als in Barcelona. Het is dus lastig om te begrijpen waarom deze nu niet zo snel was. Bij de test in Jerez hadden ze een nieuwe uitlaat op de GP23, dat heeft enorm geholpen bij de problemen waar we vorig jaar mee kampten. Nu is deze min of meer heel vergelijkbaar [met de GP24]. Ik denk dat een zege op de GP23 er snel aan komt. Maar op dit moment ligt het niveau heel hoog, met de nieuwe banden is dat opnieuw heel hoog en we doen iets heel speciaals op de GP24."

Bastianini heeft zelf minder goede ervaringen gehad met de GP23, mede door een langdurige blessure. Toch merkt de Italiaanse rijder weinig verschil tussen de GP24 en GP23. "Ik ben het eens met Pecco", vertelt hij. "Ik herinner me dat het vorig jaar belangrijk was om de tijd te nemen, het aanpassen van de motor verliep anders dan in 2021. Maar de motor van 2023 is in vergelijking met die van 2024 vergelijkbaar, voor mijn gevoel is er niet veel veranderd. Zoals Pecco zegt, kan de 2023-motor in de toekomst winnen. Maar het probleem is het niveau [van de GP24-rijders]. We zitten heel dicht bij elkaar en Marc is zo veel sneller op de 2023-motor. Maar voor mij is het verschil niet zo heel groot."

Volgens Martín was de GP23 op sommige vlakken juist beter dan de GP24. "Voor mij zijn de remmen de grootste verandering", zegt de kampioenschapsleider. "Dat is waarom we uiteindelijk voor de 2024-motor zijn gegaan. Maar ik had wel verwacht dat de 2023-motor hier competitiever zou zijn, want van richting veranderen ging toen veel beter dan dit seizoen. Dit jaar heb ik daar meer moeite mee op de 2024-motor. Het is moeilijk te zeggen, maar ze zijn zo vergelijkbaar", besluit de Spanjaard.