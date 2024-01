Bagnaia kritisch op beperkingen voor Ducati bij MotoGP-concessies

Yamaha en Honda hadden het bijzonder lastig tijdens het MotoGP-seizoen 2023. De koningsklasse heeft daardoor de concessies weer van stal gehaald en de regels daarvoor gewijzigd ten opzichte van de eerdere periode dat fabrikanten over deze voordelen konden beschikken. Yamaha en Honda kunnen door de concessies onbeperkt testen met hun vaste Grand Prix-rijders, krijgen niet te maken met de bevriezing van de motorontwikkeling en krijgen meer ruimte voor aerodynamische ontwikkelingen. Ook KTM en Aprilia genieten enkele kleine voordelen, maar Ducati krijgt juist te maken met beperkingen qua testdagen, de hoeveelheid banden voor tests en de motorontwikkeling. Ook kan het Italiaanse merk dit jaar geen wildcards inzetten.

Regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia heeft er begrip voor dat de concessies terugkeren in de MotoGP, maar hij zet zijn vraagtekens bij de noodzaak om Ducati beperkingen op te leggen. "Yamaha en Honda kunnen meer testen en beginnen in Maleisië al met drie extra dagen. Ook kunnen ze overal testen, dus ik denk dat het voor hen een grote stap is", vertelt Bagnaia bij de teampresentatie van Ducati in Madonna di Campiglio. "Het klopt dat ze het nodig hebben, maar in mijn ogen was het niet nodig om de concessies voor Ducati te veranderen. Het had voor ons hetzelfde moeten blijven, in plaats van dat ze het aantal testdagen, het aantal banden en de wildcards beperken. Dat begrijp ik niet, want Honda en Yamaha profiteren al van enorme concessies."

Bagnaia is de eerste MotoGP-rijder die zijn wereldtitel succesvol wist te verdedigen sinds Marc Marquez in 2019 zijn zesde wereldtitel veiligstelde. De Spanjaard was afgelopen seizoen geen bedreiging op de Honda, maar voor 2024 stapt hij over naar Gresini Ducati. Tijdens de test in Valencia maakte Marquez meteen indruk met de vierde tijd en dat heeft tot de verwachting geleid dat hij misschien wel om zeges en het wereldkampioenschap kan strijden. Zelf wilde hij bij de teampresentatie van Gresini niet zo ver gaan en ook Bagnaia houdt zich vooralsnog op de vlakte. "Ik denk dat veel rijders dit seizoen competitief kunnen zijn", aldus de Ducati-rijder. "De 2023-motor die hij gaat gebruiken, is een winnende motor en zeker beter dan de motor die hij vorig jaar had. Laten we afwachten."