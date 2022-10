Bagnaia koos eieren voor zijn geld: “Heb mijn les geleerd”

Francesco Bagnaia begon als kopman aan de laatste ronde van de race, maar Alex Rins en Marc Marquez slaagden erin hem nog te pakken. Met zestien kostbare punten is Bagnaia de nieuwe leider in het wereldkampioenschap. Hij heeft een marge van veertien punten op Fabio Quartararo, die momenteel in de hoek zit waar de klappen vallen. “Het was zeker geen makkelijke dag, ik heb geprobeerd de banden zo goed mogelijk te managen”, zegt Bagnaia. “Mijn doel was om de race te winnen, maar dat veranderde toen ik zag dat Fabio eruit lag. Een overwinning was perfect geweest, maar het finishen van de race was prioriteit.”

Bij de start ging het behoorlijk mis voor de man uit Turijn. De hulpapparatuur voor de start liet hem in de steek. Daardoor verloor hij in de eerste meters flink wat plekken, maar die wist hij met een paar overtuigende inhaalacties alweer snel goed te maken. “Op de grid had ik problemen om het holeshotapparaat aan de voorkant te activeren, maar ik was zo gefocust. Ik heb er eigenlijk niet eens bij stilgestaan, ik heb gewoon geprobeerd om het maximale eruit te halen en aan het eind van de eerste ronde reed ik alweer derde. Ik kon veel mensen inhalen in de eerste paar ronden.”

Geen risico

Bagnaia werd in de laatste fase van de race bestookt met aanvallen door Rins en Marquez, twee coureurs die in het kampioenschap niets te verliezen hebben. Het was een verandering ten opzichte van de laatste races, waarin Bagnaia vooral te vrezen had van coureurs die op dezelfde motor rijden als hij. Toen Bagnaia voelde dat zijn voorband versleten was, koos hij eieren voor zijn geld. “In de laatste ronden was mijn voorband er helemaal aan, ik had niet verwacht dat het zo erg zou zijn”, aldus Bagnaia. “We mogen blij zijn met dit resultaat, dit circuit is over het algemeen iets minder voor onze motor. Ik kreeg al snel door dat Fabio uit de wedstrijd lag, ik had me voorgenomen om een kans te pakken als die zich zou aandienen bij de voorste rijders. Maar ik wilde geen risico nemen. Ik heb dit seizoen al veel fouten gemaakt, het was nu gewoon zaak om de finish te halen en punten te scoren. Ik heb mijn les geleerd.”