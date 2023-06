Bagnaia klopt Bezzecchi en wint opnieuw TT van Assen

De beste startplaats voor de 92e TT van Assen was in handen van Marco Bezzecchi. De Italiaan mocht zaterdag ook van pole-position vertrekken in de sprintrace over dertien ronden, om die wedstrijd overtuigend te winnen. Titelverdediger Francesco Bagnaia, de winnaar van 2022, stelde zich op als tweede voor de hoogmis op zondag. Ook hij behield deze plek in de sprint, nadat hij aan het begin van die race even de leiding had. Bezzecchi's teamgenoot Luca Marini positioneerde zijn Ducati op de derde startplek. Fabio Quartararo, derde in de sprint, opende op P4 de tweede rij. Brad Binder en Aleix Espargaro vergezelden er de wereldkampioen van 2021.

Grote afwezige was Marc Marquez. De Spanjaard trok zich zondagochtend terug. Hij heeft te veel last van zijn gebroken rib, opgelopen bij een van zijn vijf crashes bij de Grand Prix van Duitsland. De achtvoudig wereldkampioen was in Assen bezig aan opnieuw een slecht weekend. Hij viel vrijdag een keer in de trainingen en op zaterdag nog eens in de kwalificatie. Vertrokken vanaf P17 kwam de Honda-rijder in de sprintrace niet verder dan de zeventiende plek.

Veel crashes in openingsfase

De weersomstandigheden voor de wedstrijd over 26 ronden waren met een stralende zon en 29 graden Celsius perfect. De volgepakte tribunes zagen bij de start om 14.00 uur Bagnaia voorbij gaan aan Bezzechi, maar bij de Haarbocht schoot Binder binnendoor langs het duo. Daarachter ging Aleix Espargaro naar de vierde plek, voor Marini, Miguel Oliveira en Maverick Vinales. In de tweede ronde was het einde verhaal voor oud-winnaar Jack Miller (2016). Hij gleed met zijn KTM onderuit in de Haarbocht.

Binder dicteerde aanvankelijk het tempo met Bagnaia in zijn kielzog, maar in de tweede ronde pakte Bagnaia hem de koppositie af. In dezelfde omloop gingen de twee Fransen in het MotoGP-veld, Johann Zarco en Quartararo, er samen af. Quartararo gleed onderuit bij de Ruskenhoek en nam zijn landgenoot mee in de val. Voor Zarco bleef het bij kleerscheuren, maar Quartararo moest worden afgevoerd naar het medisch centrum. Daar bleek zijn teenbreuk, een souvenir van een hardloopongeluk in Amsterdam, te zijn verergerd.

Een ronde later volgde nog een valpartij: Vinales duikelde in het grind bij Stekkenwal. Ook Enea Bastianini nam vroegtijdig afscheid. Hij verloor in de zevende ronde de controle over zijn Ducati-fabrieksmachine bij de Strubben.

Top drie neemt afstand

Toen de kruitdampen waren opgetrokken, bleken vooraan Bagnaia, Binder en Bezzecchi te zijn vertrokken. Vierde man Aleix Espargaro lag na tien ronden op de vierde plek met een seconde achterstand. De Aprilia-coureur moest de wedstrijd zien uit te rijden met een kapotte voorvleugel, opgelopen bij een tik van Marini in het gedrang na de start. Ruim twee tellen achter Espargaro volgden Martin en Alex Marquez. Deze situatie bleef zo tot tien ronden voor het einde, toen Bezzecchi afrekende met tweede man Binder. Het lukte de VR46-rijder vervolgens niet om bij Bagnaia te komen. Beiden hadden gekozen voor dezelfde banden: hard voor en medium achter. De regerend wereldkampioen genoot een voorsprong van een volle seconde en wist die vast te houden.

Binder verliest weer podiumplek

Binder had als een van de weinigen gekozen voor een zachte achterband en moest in de laatste ronden al zijn talenten gebruiken om Aleix Espargaro, met een medium achterband, achter zich te houden. De Zuid-Afrikaan leek te slagen in die missie. Het verschil bedroeg bij de streep 0.009. Maar omdat hij in de laatste ronde bij Stekkenwal buiten de lijnen had gereden, moest hij de plek afstaan aan Espargaro. Hetzelfde was hem overkomen in de sprintrace. Toen promoveerde Quartararo naar P3.

Martin kwam als vijfde binnen, voor Alex Marquez, Marini en Takaaki Nakagami. Franco Morbidelli en Augusto Fernandez completeerden de top tien. De laatste punten waren voor Lorenzo Savadori, Raul Fernandez, Stefan Bradl en Jonas Folger. Onder de uitvallers bevonden zich ook Fabio di Giannantonio, Iker Lecuona en Oliveira.

WK-stand

Na acht races leidt Bagnaia het wereldkampioenschap met 194 punten. Op ruime achterstand volgen Martin (159) en Bezzecchi (158). Binder (114) staat vierde, Zarco (109) vijfde en Marini (98) zesde. Bij de fabrikanten is de eerste plek in handen van Ducati (285). KTM (153) en Aprilia (121) hebben de tweede en derde plek in handen.

De volgende MotoGP-race is de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone, met op zaterdag 5 augustus de sprintrace en de GP op zondag 6 augustus.

Uitslag MotoGP TT van Assen