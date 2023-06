Bagnaia: Kans op zege in Duitsland verkeken door touché met Martin

Francesco Bagnaia begon als WK-leider aan het bezoek van de MotoGP aan de Sachsenring en zondag is hij ook op die positie in de tussenstand vertrokken uit het oosten van Duitsland. De fabriekscoureur van Ducati pakte zaterdag pole-position en werd daarna tweede in de sprintrace, gevolgd door opnieuw een tweede plek in de Grand Prix. In de race over 30 ronden streed Bagnaia rondenlang met Jorge Martin om de overwinning, een gevecht die de Spanjaard van Pramac Ducati uiteindelijk in zijn voordeel besliste. In ronde 21 veroverde hij de leiding nog even, maar drie ronden later wist Martin te counteren met wat uiteindelijk de beslissende inhaalactie bleek.

Eenmaal aan de leiding dacht Bagnaia even genoeg snelheid te hebben om Martin te lossen, maar dat bleek toch niet het geval. "Wellicht was ik te voorzichtig met de achterband, want hij haalde me snel weer in. Uiteindelijk ben ik toch blij met alles. Meer dan dit was denk ik onmogelijk", vertelde de regerend wereldkampioen na de Duitse GP. "Met twee ronden te gaan probeerde ik het in het gedeelte dat omlaag loopt, maar hij sloot de lijn keurig af. Daardoor was het moeilijk om in te halen. En toen ik probeerde om meer snelheid mee te nemen uit de laatste bocht voor een inhaalactie in bocht 1, raakte ik hem. Ik denk dat ik daar de kans ben verloren, maar het was heel lastig. Jorge deed het heel goed. Hij verdiende het vandaag om te winnen, want hij was de competitiefste, maar ik ben blij met mijn prestatie."

Terwijl Martin en Bagnaia vooraan een ruime voorsprong hadden, ging het in de voorlaatste ronde toch nog bijna mis. Bij het uitkomen van de laatste bocht raakte de Ducati van de Italiaan de achterband van de Pramac Ducati. Zelf had Martin tijdens de race niet door wat er precies gebeurde, terwijl Bagnaia niet had verwacht dat hij de leider in de race zou raken. "Ik zag dat ik heel dichtbij zat, maar vervolgens voelde ik de touché en helaas verloor ik daarbij wat tijd. Ik probeerde daar aan mijn actie te beginnen om hem in de eerste bocht in te halen", gaf hij zijn visie op het incident. "Wellicht was ik daarbij te ambitieus."

De WK-leiding is na Duitsland nog altijd in handen van Bagnaia, maar hij zag Martin dit weekend met twee zeges tot op zestien punten naderen. Volgende week krijgt hij in Nederland een nieuwe kans om zijn voorsprong uit te breiden. Zelf kijkt hij in ieder geval met een goed gevoel vooruit naar het treffen op TT Circuit Assen. "Allereerst wil ik de omstandigheden zien, want Assen is een van de beste circuits als het droog is. Laten we het buiten dat even afwachten", aldus Bagnaia. "Natuurlijk is het een circuit waar ik een goed gevoel heb, een circuit waarvan ik denk dat het goed bij onze motor past, dus we zien het wel."