Francesco Bagnaia zal wederom in het laatste weekend van het seizoen zijn kampioenschap veilig moeten stellen. Vorig jaar ging de strijd tussen hem en Yamaha-rijder Fabio Quartararo, maar dit jaar heeft hij zijn handen vol gehad met Pramac’s Jorge Martin. De Italiaan heeft een voorsprong van 21 punten op Martin en met nog 37 punten te winnen, en dus kan het nog in tranen aflopen voor de Ducati-coureur.

De positie waar de Italiaan zich in bevindt, lijkt veel op de situatie in 2022, toen hij voorafgaand aan het laatste weekend een voorsprong van 23 punten had. Toch denkt de Italiaan dat hij het dit jaar moeilijker heeft. “Ik heb dit jaar onder andere veel fouten gemaakt. Ik had veel meer punten kunnen hebben, maar vanwege die fouten bevind ik me nog steeds in deze strijd. Het is niet makkelijk om in gevecht te zijn met een rijder die zo sterk en energiek is tijdens de kwalificatie en de sprintrace, zeker aangezien we dezelfde motor hebben en we data van elkaar kunnen wisselen. Ik denk dat het dit jaar zeker moeilijker is en ik denk dat we de situatie goed managen, aangezien we op zondag telkens erg sterk zijn. Ik moet in Valencia zeker het gevoel op zaterdag verbeteren.”

Bagnaia heeft een manier gevonden om met de druk om te gaan. “De beste manier om te racen en niet beïnvloed te worden door de druk is door gewoon voor het maximaal haalbare te gaan, gewoon te focussen op de best mogelijke race”, vertelt hij. “Vorig jaar had ik het in Valencia erg zwaar, ondanks het verschil van 23 punten. Ik denk dus dat we ongeveer in hetzelfde schuitje als vorig jaar zitten, maar nu ben ik voorbereid op hetgeen dat gaat komen. Ik maak me op dit moment meer zorgen om het weer, want op 26 november in Valencia weet je het nooit. We bevinden ons in de best mogelijke positie. We staan 21 punten voor en Jorge [Martin] moet veel pushen, terwijl wij een beetje kunnen managen. Maar het nadenken over managen is niet de beste manier om met de druk om te gaan. We moeten ons dus focussen op dezelfde strategie en routine als normaal.”