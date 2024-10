Bagnaia blijft Martín voor en boekt achtste MotoGP-zege van 2024

Zaterdag stelde Francesco Bagnaia in Motegi zijn derde opeenvolgende sprintzege veilig door af te rekenen met Enea Bastianini en Marc Márquez. Op zondag mocht de regerend wereldkampioen van Ducati echter niet van pole-position aan de Grand Prix van Japan beginnen. Die eer was voor Pedro Acosta, die na Fabio Quartararo en Marc Márquez de derde jongste polesitter ooit in de MotoGP werd. Bagnaia en Maverick Viñales completeerden de eerste startrij voor de race over 24 ronden. Kampioenschapsleider Jorge Martín wist na zijn crash in de kwalificatie dat hij vanaf de elfde positie aan een inhaalrace moest beginnen. Alle rijders startten op de harde voorband en medium achterband, met uitzondering van Takaaki Nakagami. Hij koos voor eigen publiek voor de zachtste achterband van Michelin.

Kort voor de start vielen er wat regendruppels in Motegi, maar op het moment van de start om 07.00 uur Nederlandse tijd was het gewoon weer droog. De start verliep dan ook zonder grote problemen. Vanaf de tweede plek kwam Bagnaia opnieuw uitstekend weg om als leider door de eerste bocht te gaan, voor Acosta, Brad Binder, Enea Bastianini, Marc Márquez en de goed weggekomen Martín. Achter de eerste twee werd gedurende de openingsronde echter flink gestreden en dat leidde in bocht 10 weer tot positiewisselingen. Binder behield de derde plek, maar Martín worstelde zich langs Márquez en Bastianini om de vierde plek over te nemen. Ook Jack Miller profiteerde door op te schuiven naar de vijfde plek.

Crash Acosta leidt slechte fase KTM in

Verder naar achteren kwam de race van Álex Márquez en Joan Mir nog voor het einde van de eerste ronde ten einde door contact en de daaropvolgende valpartij. Vervolgens brak een moeizame fase aan voor de twee KTM-teams. In de derde ronde ging Márquez voorbij aan Miller voor de vijfde plek en enkele bochten later kreeg hij zelfs de vierde plek in handen door de crash van Acosta. Binder schoof hierdoor op naar de tweede plek, die echter meteen werd overgenomen door Jorge Martín. De Zuid-Afrikaan zag Márquez in de vijfde ronde ook voorbijkomen, terwijl Miller eveneens terugviel. Om de dramatische fase helemaal compleet te maken voor KTM, crashte Augusto Fernández in de zevende ronde uit de race.

Vooraan had Bagnaia de regie in handen met aanvankelijk anderhalve seconde marge op Martín, al knabbelde laatstgenoemde telkens iets van dat verschil af. Toen de witte vlag na tien ronden werd gezwaaid om aan te geven dat rijders naar binnen mochten komen voor een motorwissel wegens wat regendruppels, lag Martín een kleine seconde achter. Márquez volgde op ruim drie seconden, terwijl Bastianini de vierde plek overnam van Binder en op zes seconden reed. De op de eerste rij gestarte Viñales reed op dat moment net buiten de top-tien rond, totdat hij in de twaalfde ronde in bocht 5 onderuit ging en uitviel.

Bagnaia controleert aan het front

Bagnaia slaagde er in de tweede helft van de race in om zijn voorsprong op Martín weer wat uit te breiden, maar in de absolute slotfase maakte Martín het gaatje stukje bij beetje weer wat kleiner. Daarachter stond Márquez even onder druk van Bastianini, maar tot een aanval kwam het niet. Dat was anders in de strijd om de vijfde positie, waarin Morbidelli met nog drie ronden voor de boeg langs Binder ging. Dat gebeurde echter op meer dan achttien seconden achter Bagnaia, die in de laatste ronden weer een veilige voorsprong nam om zijn achtste Grand Prix-zege van het seizoen te boeken en zijn achterstand in de titelstrijd weer te verkleinen.

Martín beperkte de schade echter maximaal door tweede te worden, waardoor hij een marge van tien punten overhoudt met nog vier races voor de boeg. Márquez hield stand op de derde plek, gevolgd door Bastianini. Morbidelli voltooide het vijftal Ducati's in de top-vijf, voor Binder als enige rijder zonder Ducati in de top-acht. Marco Bezzecchi en Fabio di Giannantonio werden zevende en achtste, terwijl Aleix Espargaro en Miller de top-tien completeerden. Johann Zarco verschalkte Fabio Quartararo op de laatste meters naar de finish voor de elfde plek, met thuisrijder Nakagami op de dertiende plek. Ook Luca Marini en Raúl Fernández scoorde punten, iets waar Álex Rins en Remy Gardner als enige finishers niet in slaagden.

Het MotoGP-seizoen wordt over twee weken vervolgd met de tweede en laatste triple-header, die wordt afgetrapt met de Grand Prix van Australië.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Japan